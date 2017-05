2:22 – IL DESTINO E’ GIA’ SCRITTO

Uscirà giovedì 29 Giugno in Italia, distribuito da Notorious Pictures, “2:22 – Il destino è già scritto”, il thriller diretto dal regista e produttore australiano Paul Currie (One Perfect Day) e interpretato da Teresa Palmer (La battaglia di Hacksaw Ridge, Point Break), Michiel Huisman (World War Z , Il trono di spade) e Sam Reid (Una folle passione).

“2:22- Il destino è già scritto” è un thriller romantico, che racconta un’enigmatica storia d’amore minacciata da un’inquietante ripetizione quotidiana di eventi, che puntualmente terminano ogni giorno alle 2:22 alla Grand Central Station di New York. Protagonista di questa storia è un ragazzo che, grazie a un particolare “dono karmico”, deve cercare di dominare lo scorrere del tempo per proteggere la propria ragazza: il tempo è il suo alleato, ma contemporaneamente anche il peggior nemico.

SINOSSI:

Dylan Boyd si rende conto che le sue giornate sono scandite dal replicarsi di piccoli eventi apparentemente casuali che si ripetono identici ogni giorno alla stessa ora, in una successione che termina puntualmente alle 2.22 alla stazione del treno. Dylan indaga sullo strano schema in cui il fato sembra aver imprigionato la sua vita, scoprendo un collegamento con un giorno di oltre vent’anni prima in cui una coppia di fidanzati venne assassinata proprio alla stazione …