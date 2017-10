“A CASA DI NATHALIE” racconta la prima lettura a tavolino di un nuovo testo teatrale che vede coinvolti sei attori, un regista e un intruso…L’intuizione geniale dell’autore è stata quella di mostrare al pubblico cosa c’è dietro una rappresentazione teatrale, spesso più esilarante della commedia stessa… divertimento vissuto solo da chi il teatro lo fa ma mai dal pubblico che assiste solo al risultato finale.

Altrettanto vero è che anche la prima lettura fatta a tavolino di un testo che dovrebbe andare in scena in realtà presenta spunti e situazioni che possono diventare esilaranti soprattutto per chi non ha idea di cosa ci sia dietro la nascita di una commedia…

Naturalmente sarà dura arrivare a leggere il testo che verrà continuamente interrotto da polemiche, dinamiche personali, gelosie, pause caffè e sigarette sul terrazzo, trasformando la lettura in un’esilarante seduta degna di una terapia di gruppo delirante… fino a quando…

A CASA DI NATHALIE

Dal 6 al 22 ottobre ’17

scritto e diretto da Alessandro Capone

Con Giorgio Lupano, Francesca Valtorta, Giampiero Mancini, Rubén Rigillo, Rossella Infanti

Orari spettacoli: dal martedì al sabato ore 21.00 – domenica ore 17.00

Tutta la programmazione sarà accessibile anche a spettatori non vedenti e sordi che, grazie al Ghione, possono da alcuni anni, vivere l’esperienza del teatro

info: Teatro Ghione, via delle Fornaci 37, 00165 Roma – tel. 06 6372294 – 06 39670340, fax 06 39367910 – info@teatroghione.it