acqua minerale con batterio killer

Dopo la segnalazione ai consumatori che il sistema di allerta rapido europeo (Rasff) aveva comunicato il ritiro dal mercato belga di una marca italiana di acqua minerale naturale contaminata da batterio killer, il Ministero della salute lancia l’allarme indicando i lotti, il produttore ed il nome dell’acqua minerale naturale interessata dal richiamo dal mercato europeo e non solo.

Si tratta di diversi lotti dell’ Acqua Effervescente Naturale Cutolo Rionero e Acqua Effervescente Naturale Blues commercializzata da Fonte Cutolo Rionero in Vulture SrL Contrada Santa Maria degli Angeli, 85020 Atella (PZ). Nello specifico si tratta dei lotti LR7248C; LR7249C; LR7250C; LR7251C; LR7252C; LR7253C; LR7254C e LR7255C con data di scadenza rispettivamente del 05-09-2018; 06-09-2018; 07-09-2018; 08-09-2018; 09-09-2018; 10-09-2018; 11-09-2018; 12-09-2018 in unità di 1,5 PET/X6 Bottiglie e 1L PET/X12 Bottiglie.

Il ritiro è stato giustificato con la non conformità sanitaria: nel prodotto infatti sono state rilevate tracce di del batterio Pseudomonas aeruginosa, molto virulento ed ubiquitario, ma che non riesce a sostenere seri quadri patologici in soggetti immunocompetenti. A volte tuttavia se infetta il meato urinario può provocare infezioni estese, che possono causare la morte dei tessuti e il decesso per setticemia.

Il New England Journal of Medicine ha spiegato quanto poco si sappia di questa sindrome, nonostante sia la decima causa di morte negli Stati Uniti. Invitiamochiunque abbia acquistato l’acqua interessata dal richiamo a non consumarla e restituirla al punto vendita. L’avviso di richiamo è stato pubblicato sul nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute nella sezione “Avvisi di sicurezza”.