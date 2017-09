Acqua minerale con batterio killer, scatta il ritiro in Europa ma in Italia non si avvertono i consumatori. RASFF lancia l’allerta alimentare

Il 5 settembre 2017 il ministero della Salute ha inviato una comunicazione al sistema si allerta rapido europeo (Rasff) segnalando il ritiro dal mercato italiano di una marca di acqua minerale naturale contaminata da batterio killer. La segnalazione è pubblica solo perchè le bottiglie sono esportate in Belgio e in questi casi la norma europea prevede l’obbligo di informare il Rasff. Nello specifico si tratta del batterio Pseudomonas aeruginosa, molto virulento ed ubiquitario, ma non riesce a sostenere seri quadri patologici in soggetti immunocompetenti. A volte tuttavia se infetta il meato urinario può provocare infezioni estese, che possono causare la morte dei tessuti e il decesso per setticemia. Il New England Journal of Medicine ha spiegato quanto poco si sappia di questa sindrome, nonostante sia la decima causa di morte negli Stati Uniti.

In Italia non c’è stata nessuna comunicazione, nulla è stato detto ai consumatori che non hanno alcun modo per scoprire quale sia il marchio e il lotto delle bottiglie sotto accusa. Certo tutto lascia supporre che il pericolo non sia grave, ma diffondere la notizia è una questione di rispetto nei confronti dei cittadini. In altri Paesi europei le notizie delle allerta vengono divulgate in rete da parte delle stesse aziende o da parte delle autorità sanitarie che le raccolgono e le diffondono.