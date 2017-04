ADDIO AL NUBILATO SUPER? ECCO COME

Spiagge, Spa, avventura: le idee per un viaggio indimenticabile da fare con le proprie besties (almeno una volta) prima del sì. L’addio al nubilato è l’occasione per stare insieme con le compagne di una vita, le migliori, e godersi una meritata vacanza prima dello stress che precede il grande giorno. Mare, Spa, corsi, caccia al tesoro: ecco cosa scegliere per assecondare le inclinazioni della sposa e del suo gruppo d’inseparabili amiche.

Per amiche rilassate

Per essere belle nel giorno più bello, una lunga seduta alla Spa rimane l’idea più gettonata. Alle Terme della Salvarola, sulle prime colline modenesi, hanno preparato un pacchetto pensato proprio per la sposa e le amiche, che include un pernottamento con prima colazione, 2 giornate di benessere alla spa termale Balnea e i trattamenti di benessere. La Spa termale Balnea dispone di 5 tra vasche e piscine d’acqua termale a diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate, zona relax, grande palestra cardiofitness e gradevoli infusi da gustare durante i trattamenti. Per le amiche un body peeling rilassante al fango termale salsobromoiodico e un trattamento viso illuminante con prodotti termali e maschera finale al fango termale (Prezzo del pacchetto 107 euro). Dedicato alla sposa invece, un massaggio olistico di 40 minuti con oli caldi alle essenze d’arancio, eseguito con manualità avvolgenti e rilassanti, e per un viso radioso un delicato e incisivo trattamento all’acido ialuronico che dona idratazione profonda ed elasticità. Perché il trucco possa durare più a lungo! Il servizio fotografico del grande giorno non va sottovalutato. Mani pronte a indossare l’anello? Certo, dopo un vero trattamento rigenerante e idratante con esfoliazione ai sali marini e oli essenziali (Prezzo del pacchetto 216 euro).

Per informazioni: Terme della Salvarola

Tel. 0536871788

Sito web: www.termesalvarola.it/balnea

Per amiche competitive

Il divertimento, la velocità, il vento tra i capelli: c’è tutto nella caccia al tesoro in spider firmata Slow Drive, l’azienda leader nel settore del noleggio libero senza conducente di mitiche vetture d’epoca. Si chiama Enigma Vintage Tour e divide le amiche in squadre. Per ognuna c’è a disposizione un’auto vintage, da scegliere tra oltre 30 veicoli: dalle Alfa spider alle roadster inglesi (Morgan, Triumph, MG), dal maggiolino cabrio fino alle Fiat 500 e Mini Cooper. Si parte a scaglioni, un’auto ogni 30 secondi, e in totale autonomia. Ogni team deve seguire le indicazioni del roadbook, raggiungendo le diverse tappe pianificate e collaborare per sciogliere gli enigmi proposti. Dopo aver risolto il primo, viene svelata la tappa successiva, e così via fino a percorrere tutto l’itinerario ed arrivare alla meta finale, dove le amiche con la sposa dovranno scattarsi un selfie, per dar prova di aver scovato “il tesoro”. Le sedi da cui partire sono diverse: Torino, Bergamo, Parma, Firenze, Savona, Padova, Verona, il Lago di Como e Padenghe sul Garda (BS). Info e preventivi sono sul sito web: www.slowdrive.it

Per informazioni: Slow Drive – vintage & motion

Tel/Fax. 0309907712 , Cell. 3389785124

Sito web: www.slowdrive.it

Per aristo-amiche

Eleganti, intellettuali, stilose? Per loro c’è il Lido Palace di Riva del Garda (TN), primo 5 stelle Lusso di tutto il Trentino. Qui hanno trascorso le loro vacanze la famiglia reale dell’Impero Asburgico, Thomas Mann, Franz Kafka e Friedrich Nietsche, il miliardario americano Vanderbilt. Affacciato sulle rive del Lago di Garda, propone alle amiche raffinate un’esperienza unica, appositamente pensata per loro e per la sposa. Si chiama “Let’s Party!”, il pacchetto di 1 notte, che prevede il soggiorno in stanza Premier per le partecipanti, e per la sposa e la testimone un free upgrade ad una stanza di categoria superiore. A tutte viene offerto un cocktail di benvenuto e l’utilizzo della CXI Gradi, l’area umida della CXI SPA, nel pomeriggio del giorno d’arrivo con uso esclusivo dalle 20.00 alle 21.00, in modo che le eleganti ospiti possano vivere un percorso personalizzato. Prezzi a partire da 395 euro a persona, in camera doppia.

Per informazioni: Lido Palace

Viale Carducci, 10 – 38066 Riva del Garda (TN)

Sito web: www.lido-palace.it

Per amiche in bikini

Infradito e bikini, voglia di andare a nozze con l’abbronzatura giusta? L’addio al nubilato a Maratea (PZ) è l’idea giusta: qui l’Hotel Villa Cheta di Acquafredda, splendida villa liberty affacciata sul Golfo di Policastro, offre alla futura moglie e alle sue accompagnatrici molto di più che una vacanza al mare. Per la sposa, la sorpresa di ritrovarsi a bordo di un veliero che galleggia su un mare turchese, con tanto di finger food della tradizione gastronomica lucana (70 euro a persona per la giornata). Oppure si può gustare in spiaggia, tra le insenature segrete accanto alla villa, un pic – chic in compagnia (cesto da 40 euro a persona). Infine si può decidere di vedere tutto dall’alto, e partecipare ad un’escursione nel Parco Naturale del Pollino, Patrimonio UNESCO, tra gole e dirupi mozzafiato, squarci cobalto, paesaggi straordinari. Per il soggiorno, prezzi a partire da 105 euro a persona al giorno con trattamento di mezza pensione in camera Classic.

Per informazioni: Hotel Villa Cheta Elite

Nazionale, 46 – 85041 Maratea – Loc. Acquafredda (PZ)

Tel. 0973878134

E-mail: info@villacheta.it

Sito web: www.villacheta.it

Per amiche chef

Se la sposa adora cucinare, perché non farlo con uno Chef stellato? L’addio al nubilato all’insegna dell’alta cucina è all’Antica Corte Pallavicina di Polesine (PR), nel Castello trecentesco regno del principe della tavola Massimo Spigaroli, che insegna alle spose (e alle amiche nubili) a prendere il futuro marito per la gola. Nell’azienda agricola del maniero si colgono i prodotti di stagione ma anche l’opportunità di imparare i trucchi del mestiere: c’è un corso dedicato ai segreti dell’orto, uno per le Conserve di pomodoro o di frutta, marmellate, giardiniera e frutta conservata (120 euro per chi alloggia al relais, con assaggi e consegna di un vaso di ciascun prodotto) e un altro sulla Pasta, che insegna a produrre artigianalmente anolini, tortelli, ravioli, tagliolini, tagliatelle, stringoni e pasta rasa (120 euro per chi alloggia al Relais, con degustazione dei piatti cucinati e per gruppi di oltre 10 persone). E poi bisogna brindare: con una cena stellata al Ristorante dell’Antica Corte!

Per informazioni: Relais Antica Corte Pallavicina

Tel. 0524936539

Sito web: www.fratellispigaroli.it

Per amiche nottambule

La notte è piccola in Riviera, da generazioni luogo di culto per addii al nubilato sfrenati. A Cesenatico (FC), sull’area pedonale del Lungomare Carducci, l’Hotel Nettuno, che fa parte dei Ricci Hotels, propone una vacanza alle amiche che non vedono l’ora di godersi il mare (che qui è Bandiera Blu) e poi divertirsi tra un drink in piscina e una serata tra locali. L’hotel è stato rinnovato come una beach house sugli Hamptons, con ambienti raffinati, rilassanti, con colori tenui accesi dai toni dell’azzurro e grandi finestre. Di fronte, c’è la spiaggia riservata, mentre nella struttura non mancano il solarium e la piscina con idromassaggio e fontana per acqua terapia. E la cucina dei Ricci Hotels è un’eccellenza. Ogni giorno si propone un menu diverso grazie all’estro e la passione dello Chef Marco Frassante, che si diverte a creare nuovi piatti vegetariani e succhi di frutta freschi, ma la cui specialità è il brodetto di pesce senza spine. Occasione per brindare ad un matrimonio da fiaba, degustando nella sala pranzo vista mare un calice di vino guardando il tramonto sull’acqua. Prezzi a partire da 59 euro a persona al giorno in pensione completa, minimo 3 pernottamenti.

Per Informazioni: Ricci Hotels

Tel. 054787102 , Numero verde 800 014 040

Sito web: www.riccihotels.it

Per bellezze in bicicletta!

Indimenticabili tour su 2 ruote alla scoperta delle storie e dei sapori della terra del food: Parma, città creativa per la Gastronomia UNESCO. Ad accompagnare le amiche sportive nel regno dell’enogastronomia parmigiana e del suo territorio è Bike Food Stories che organizza giri in bici di mezza giornata o di una giornata intera all’insegna del turismo slow e di qualità. INC Hotels Group propone tariffe speciali nelle proprie strutture Best Western Hotel Farnese e nell’Holiday Inn Express di Parma. Con INC Hotels Group, infatti, il tour dell’intera giornata costa 50 euro a persona, mentre il costo della mezza giornata è di 30 euro. È compresa la guida, il noleggio e l’assicurazione. Il prezzo del pacchetto con soggiorno al Best Western Hotel Farnese, comprese anche una cena tipica e la prima colazione è a partire da 80 euro a persona al giorno. All’Holiday Inn Express di Parma da 70 euro a testa.

Tra gli itinerari in bicicletta, che vanno da tratte andata/ritorno di 20 a 50 km, si possono scegliere tour alla scoperta di Parma, Castello di Torrechiara, Vino & Parmigiano e Culatello di Zibello & Parmigiano; è previsto un supplemento per le visite ai vari caseifici e pranzi in cantina. Le biciclette fornite sono da cicloturismo in acciaio con 21 velocità per adulti.

Per informazioni: INC Hotels Group

Via Reggio 51/a, 43126 Parma

E-mail: info@inchotels.com

Sito web: www.inchotels.com