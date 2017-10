AI TROPICI INVERNO DA SOGNO

La stagione invernale è alle porte e con essa anche la pianificazione delle prossime vacanze. Ma perché non andare contro tendenza e scegliere destinazioni dove l’estate regna sovrana, magari in un meraviglioso resort su una spiaggia tropicale? Le strutture della catena spagnola Barcelò Hotel Group sono la soluzione perfetta per scaldarsi e rilassarsi nel corso dei freddi mesi invernali.

Se interminabili spiagge bianche, acqua cristallina e il suono dell’incresparsi delle onde sono ciò che si cerca, il Royal Hideaway Playacar è la struttura ideale. Un’esclusiva esperienza adults only in Messico, vicino a Playa del Carmen, in piena Riviera Maya. Tranquillità, privacy e relax sono ingredienti ideali per una vacanza da sogno in questo che è uno dei luoghi più suggestivi del Centro America. Qui gli ospiti possono lasciarsi coccolare da esclusività e buon gusto.

La struttura ospita 6 piscine, tra cui una a sfioro con un’imponente cascata vista oceano, oltre un centro benessere all’avanguardia. Sulle terrazze dell’hotel si possono assaporare deliziosi cocktail a base di frutta tropicale, sdraiati su confortevoli lettini balinesi. Inoltre, divertimento e relax, dalle più svariate attività sportive, come vela, windsurf, snorkeling, tennis, golf, a uniche esperienze culinarie, da gustare nei 6 ristoranti del Royal Hideaway Playacar.

Sfondo ideale per un soggiorno caratterizzato da un tocco esotico, è la Repubblica Dominicana. Proprio qui, presso Playa Bàvaro, Barcelò Hotel Group ha creato un vero e proprio paradiso: il Barcelò Bàvaro Grand Resort. Un’imponente struttura, costituita da 2 alberghi, il Barcelò Bavaro Palace e il Barcelò Bàvaro Beach (adults only) affacciati su una distesa di spiaggia bianca, direttamente sulle acque terse dell’oceano. Si tratta di uno dei resort turistici più grandi e completi dei Caraibi, pensato per gli amanti del lusso e della bellezza della barriera corallina. In entrambi gli alberghi è possibile usufruire di tecnologie e innovazioni per un benessere di ultima generazione; nelle U-SPA, infatti, si possono trovare magnifici trattamenti per il corpo e massaggi rilassanti. ­­­

Il Barcelò Bàvaro Palace è, in particolare, dotato di una zona d’intrattenimento in cui è possibile dedicarsi allo shopping, di un casinò, disponibile 24 ore su 24, e di un teatro di design spettacolare ispirato a Las Vegas. Anche i più piccoli possono divertirsi grazie alle piscine, ai castelli, agli scivoli e alle strabilianti cascate.

Per le vacanze più romantiche in coppia, Barcelò Bàvaro Beach è meta pensata appositamente per gli ospiti in cerca di intimità. L’albergo mette a disposizione camere con vista sulla spiaggia, e una vasta gamma di attività quotidiane con molteplici opzioni per vivacizzare il soggiorno, per godere di spiaggia e piscine con idromassaggio e praticare ogni tipo di sport.

Sull’isola caraibica di Aruba, direttamente sulle limpide acque di Palm Beach, il Barcelò Aruba rappresenta uno degli alberghi più divertenti della zona. Si distingue per la sua offerta sportiva e per le più svariate attività d’intrattenimento. Questo resort mette a disposizione degli ospiti un eccellente e divertente programma di attività in piscina e sulla spiaggia e la possibilità di usufruire delle magnifiche strutture interne per praticare sport e restare in forma. All’interno della vasta struttura, vi è una piscina naturale che si estende verso l’oceano a forma di lago, circondata da rocce e splendidi giardini oltre che due piscine termali, ideali per rilassarsi nel tempore del clima tropicale. Tutti i visitatori possono anche soddisfare il proprio palato grazie alla ricca offerta gastronomica dei ristoranti che offrono cucina locale, messicana, giapponese e internazionale. Tra le tante proposte spiccano l’immersione allo storico relitto di Antilla e le lezioni e l’esperienza di paracadutismo accompagnati da istruttori qualificati