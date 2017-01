Il 6 gennaio con la Befana al Teatro Eliseo arriva Mary Poppins, spettacolo per ragazzi che racconterà una delle storie più belle della Disney.

Le avventure della bambinaia più amata e stravagante, con le canzoni che sono diventate un pezzo di storia dell’animazione e della filmografia per bambini e non solo, rivivranno grazie ai trentacinque elementi dell’orchestra Nuova Klassica che accompagneranno e interagiranno con il racconto dell’attrice. Non si tratta della solita formula della fiaba in musica, stile Prokofiev con il suo Pierino e il lupo, ma qualcosa che va oltre la narrazione e che fa entrare il pubblico all’interno della favola, lo coinvolge e lo guida con semplicità e naturalezza alla conoscenza di tutti gli elementi che compongono la straordinaria alchimia di testo e partitura.

Grazie all’esperienza di Nuova Klassica, la versione disneyana di Mary Poppins rivivrà in teatro con una rinnovata freschezza, trovando il giusto equilibrio tra le diverse componenti che interagiscono volta per volta con il racconto, l’azione.

L’associazione NUOVA KLASSICA nasce nel 2005 dallo spirito di dedizione e professionalità e dall’amore per la musica dei soci fondatori, il Maestro Carlo Stoppoloni e il Maestro Ernesto Celani. Si impegna nella diffusione dell’espressione artistica nella sua interezza: musica, arte, teatro, danza, coinvolgendo il pubblico alla comprensione dei linguaggi artistici e delle innumerevoli interazioni al fine di apprezzarne le forme e gustarne la fruizione. Formata da musicisti provenienti da prestigiose orchestre nazionali, l’orchestra Nuova Klassica è in scena ad accompagnare magistralmente il racconto, ad interagire con la poliedrica attrice-trasformista, Angela Di Sante, in un ruolo assolutamente complementare ad essa.

Fascia consigliata: ultimo anno scuola materna fino alle classi prime scuola secondaria primo grado.

Prima dello spettacolo, alle ore 15.30, si terrà un laboratorio musicale per bambini tenuto dai musicisti dell’Orchestra Nuova Klassica, che si concluderà con un piccolo saggio finale. Il laboratorio prevede una partecipazione massima di 40 bambini (maggiori di 6 anni).

Per info e prenotazioni: Mattia Porrozzi 338 3661833 info@nuovaklassica.com

TEATRO ELISEO

Venerdì 6 gennaio 2017 ore 16.30

Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 10.00 – 19.00

Via Nazionale 183 – 00184 Roma

Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it

Call center Vivaticket: 892234

Prezzi a partire da 16 a 26 €