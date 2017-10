AL TEATRO PARIOLI IN SCENA POKER

Il Teatro Parioli apre la stagione 2017/2018 con “Poker”,da martedi 24 ottobre a domenica 5 novembre, spettacolo scritto da Patrick Marber, diretto da Antonio Zavatteri, e interpretato da Francesco Montanari, già protagonista della serie Romanzo Criminale e star affermata in ambito teatrale, affiancato dalla Compagnia Gank. Un ristorante. Il proprietario e suo figlio, due camerieri e il cuoco. Ogni domenica sera, dopo la chiusura, questi vanno nello scantinato del locale e giocano a poker tutta la notte. La vita dei cinque è scandita da questa abitudine, le loro passioni e le loro speranze si condensano in questa notte di sfida reciproca, in cui si cerca il riscatto e la gloria. Questa routine viene spezzata dall’ingresso in scena, e quindi al tavolo da gioco, di un personaggio misterioso per quasi tutti i protagonisti della vicenda, ma non per il pubblico, che porta alla vita dei nostri amici disequilibrio e curiosità aggiungendo suspance agli sviluppi della vicenda e, soprattutto, alla partita che si giocherà.Viene portata in scena la prima commedia, creazione perfetta, leggera, crudele e molto divertente di Patrick Marber, ex cabarettista, autore anche di Closer, must della nuova drammaturgia inglese.

Versione Italiana Carlo Sciaccaluga

Scene e costumi Laura Benzi

Regia Antonio Zavatteri

Teatro Parioli Peppino De Filippo Via Giosuè Borsi 20, 00197 – Roma

tel . 06 8073040

