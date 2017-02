ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

Da bambini avete mai corso a piedi nudi su un prato appena rasato, solo perchè era fresco e bagnato? Avete mai giocato sotto una tiepida pioggia estiva solo perchè era un sollievo per la vostra pelle accaldata? Siete mai scesi in un torrente a batter i piedi nel fango appiccicoso solo perchè c’era?

Da adulti abbiamo dimenticato che la vita può esser divertente, leggera e piena di cose piacevoli. Per una volta provate a ritornare bambini. Fate qualcosa di diverso, fuori dal consueto, cantate, danzate, passeggiate sotto la pioggia…A merenda concedetevi una bevanda golosa, quella che da bambini vi regalava sensazioni e sapori che ritroverete nelle Bibite Baladin, frutto di un’accurata selezione di ingredienti naturali, senza coloranti né conservanti.

Dalla Cedrata: acqua, zucchero di canna, succo di limone, anidride carbonica e l’infuso di cedro calabro di Diamante, alla “Cola Baladin” prodotta usando le noci di cola del Presidio Slow Food della Cola in Sierra Leone, al Ginger italiano (solo acqua, zucchero di canna, succo di limone, anidride carbonica, infuso d’erbe e scorze di arancia amara e dolce del Gargano IGP, spezie e vaniglia), passando per la Spuma Nera (radice di rabarbaro, ma solo la frazione rosa, come da tradizione e infuso di scorza di arancia e vaniglia. E per finire Melazen, un gusto inedito fatto di mele e zenzero. Da scoprire.