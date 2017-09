ALLA SCOPERTA DEL FASCINO INTRIGANTE DELLA SICILIA

Antichi misteri si nascondono tra le mura del Castello di Donna Fugata, nei pressi di Ragusa e per coloro che desiderano scoprirli il pacchetto “Tra Barocco e Nobiltà” proposto da il Sikania Resort & Spa è l’ideale.

L’ospite sarà accompagnato a visitare l’affascinante Castello di Donna Fugata, protagonista sia di misteriose leggende che delle avventure investigative piene di suspense del commissario Montalbano. La visita continua poi presso il Palazzo Nobiliare Arezzo di Trifiletti nel centro di Ragusa Ibla, la parte più antica e storica della città. Qui i viaggiatori saranno accolti dalla famiglia Arezzo Trifiletti con la calorosa ospitalità tipicamente siciliana. Il Palazzo è tutt’ora loro dimora e viene aperto al pubblico esclusivamente su richiesta. Infine, si prosegue alla volta della Cantina Feudi del Pisciotto, nel cuore della Sicilia. Qui gli ospiti dopo la visita guidata alla cantina avranno modo di degustare i tipici vini siciliani presso il palmento,avvolti dall’affascinante atmosfera della campagna sicula.

Il Sikania Resort & SPA è pronto ad accogliere e coccolare i viaggiatori dopo il tour alla scoperta delle bellezze dell’isola siciliana. Avranno modo di degustare gli squisiti piatti della tradizione gastronomica della Sicilia e rilassarsi completamente presso la Rosa dei venti SPA.

Sikania Resort & SPA **** Via delle Ginestre, Marina di Butera (CL) – Tel. 0934 349032 sikaniaresort.edenhotels.it

Pacchetto “Tra Barocco e Nobiltà”: per chi desidera scoprire gli antichi splendori architettonici del barocco siciliano assieme alla straordinaria tradizione enogastronomica della Sicilia . L’offerta comprende: soggiorno di due notti in camera doppia Classic, trattamento Soft All Inclusive, visita e degustazione vini presso i “Feudi del Pisciotto” (durata 1h30 circa), visita al Castello di Donna Fugata (ingresso da pagare in loco) e pranzo presso il Palazzo Nobiliare di Ragusa Ibla ospiti della famiglia Arezzo Trifiletti. – Altri servizi inclusi: parcheggio privato, connessione Wi-Fi gratis nelle camere e negli spazi pubblici, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini- quota pacchetto a partire da 155 euro a persona in camera doppia Classic.

Il SikaniaResort& SPA****, a Marina di Butera, dispone di 218 camere (suddivise tra Classic e Superior), due distinti ristoranti, un elegante centro benessere, piscina esterna con solarium, spiaggia privata e attrezzata.

