ALLA SCOPERTA DELLA RIVIERA MAYA IN MESSICO

Sole, mare turchese, spiagge di sabbia bianca e finissima… sono solo alcune delle meraviglie che caratterizzano la Riviera Maya in Messico, nella parte orientale della penisola dello Yucatán. Tra le migliori destinazioni di questa costa caraibica troviamo la località di Puerto Aventuras.

Raggiungibile dall’aeroporto di Cancun in meno di un’ora, Puerto Aventuras vanta un’offerta di primo livello. I principali “ingredienti” per questa vacanza da sogno sono: gli incantevoli hotel e resort in cui soggiornare come al Barcelo Maya con Alpitour; la possibilità di praticare immersioni e snorkeling nella barriera corallina della famosa Playa de Carmen; importanti siti archeologici risalenti al periodo Maya come Tulum.

Se invece cercate spiagge candide in cui rilassarvi e prendere il sole allora Fatima Bay fa al caso vostro. Oltre ad essere la più grande di Puerto Aventuras, questa spiaggia è apprezzata dalle famiglie con bambini per la tranquillità e la sicurezza delle sue acque. Dopo aver ammirato la splendida barriera corallina e la ricca fauna acquatica che la popola, concedetevi un momento magico ammirando i coloratissimi tramonti di questa baia.

Per gli amanti della storia e del popolo Maya, Talum è una tappa imperdibile. Uno dei luoghi più fotografati di tutto il Messico è el Castillo, una torre a picco sul mare, che fungeva da punto di avvistamento di questa città fortificata. Qui la spiaggia, circondata da foreste di mangrovie, rappresenta un mix unico tra tesori dell’antichità e bellezze naturali.

La parte migliore dell’anno in cui visitare questi luoghi va da dicembre ad aprile. In questa stagione il clima è più secco e meno afoso, le acque hanno la giusta temperatura e le giornate sono sempre soleggiate.