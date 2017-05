ALLA SCOPERTA DELL’ABBIGLIAMENTO VINTAGE DA MOTO

Nessun dubbio. Il capo per antonomasia del vero motociclista è la giacca in pelle. Ma quali sono le origini di questo capo che ancora fa sognare motori e velocità? Negli anni Trenta l’americano Schott disegnò il chiodo Perfecto per un concessionario della Harley Davidson. Vent’anni dopo questo capo divenne simbolo dell’eroe ribelle grazie al personaggio interpretato da Marlon Brando ne Il selvaggio.

Chi invece ideò lo stile europeo (più attillato e lungo) della giacca da biker fu la Lewis Leathers. L’azienda inglese negli anni Cinquanta era un nome affermato tra i Rocker che, con le loro motociclette modificate (Triumph, Norton e Royal Enfield), si contrapponevano ai Mods. Negli anni Settanta l’azienda cominciò a produrre giacche con tinte accese e colorate affermando un look sgargiante tra i motociclisti. Una moda passeggera fino a quando il punk rock impose nuovamente il nero come colore preferito per il chiodo.

Se state cercando una giacca in pelle dal gusto neo retrò, la Garage della Spidi fa al caso vostro perché capace di coniugare stile, sicurezza e storia. Infatti il noto marchio italiano nasce vicino alla Valle del Chiampo, il più importante distretto mondiale di lavorazione delle pelli da oltre sette secoli. Spidi ha usufruito di questo know how nella scelta dei pellami, caratterizzati dall’alto standard qualitativo per l’ambiente motociclistico.

Lo stile vintage della Garage è caratterizzato da un taglio blouson, non troppo corto, con la possibilità di regolazione in vita. Il colletto è circolare con chiusura a battone in stile café racer. La giacca è realizzata con pelle bovina dello spessore di 1.0/1.2 mm e impermeabile al 50%. L’alta vestibilità e il comfort la rendono perfetta sia durante la guida che una volta scesi dalla moto. Sono presenti due tasche esterne con cerniera e una interna. La fodera fissa è in cotone, l’ideale per le vostre gite primaverili. Per quanto riguarda la sicurezza troviamo le protezioni estraibili Warrior Lite (certificate di Livello 1) su spalle e gomiti nonché la predisposizione per il paraschiena. La Spidi Garage è disponibile in colore nero e marrone nelle taglie dalle 46 alla 58.