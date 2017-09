ALTO ADIGE: 78° GRAN PREMIO MERANO

Il Gran Premio Merano Alto Adige è un evento di altissimo pregio e dalla lunga tradizione. Sin dal 1935, anno in cui fu costruito l’ippodromo meranese, la competizione attira appassionati e curiosi da tutta Europa. La sua fama non è dovuta solamente alla difficoltà tecnica del percorso, ma anche e soprattutto allo splendore della gara che si svolge direttamente sotto gli occhi degli spettatori (oltre 10.000 ogni edizione).

L’appuntamento di quest’anno per il weekend Gran Premio Merano Alto Adige è per il 23 e 24 settembre. Ad attendere gli spettatori ci saranno molti eventi di alto livello: sabato 23 i fantini gareggeranno nel Premio delle Nazioni e nella Crystal Cup, specialità Cross Country, mentre domenica 24, si terrà il Gran Premio, una corsa ad ostacoli nella quale si sfideranno i migliori talenti provenienti da tutta Europa.

Il fine settimana del Gran Premio di Merano non è solamente un’occasione sportiva, ma è anche un appuntamento mondano durante il quale personaggi dello spettacolo e dello sport si ritrovano per festeggiare e, nel caso delle signore, per sfoggiare cappelli e vestiti di ogni forma e colore. Anche quest’anno accanto al Gran Premio è prevista l’anteprima del Merano WineFestival, un’occasione per degustare le eccellenze enogastronomiche altoatesine.

Grande novità per la 78esima edizione sarà, invece, la corsa di cammelli prevista dopo la competizione, verso le ore 18.00. A cavalcare questi animali esotici saranno personalità note, ma sui loro nomi c’è ancora uno stretto riserbo.