ALTO ADIGE: MA CHE BEL CASTELLO!

Non solo montagne, l’Alto Adige è anche terra di manieri con 200 vedette che dominano su meleti e valli alpine. Volete cenare all’ombra di uno di questi capolavori di architettura, in una sera d’estate?

Bene, non vi resta che partire per Merano ( magari il prossimo week end), una piccola città che si distingue per la natura da cui è circondata, per l’arte e l’architettura che esibisce e per l’eleganza di cui è permeata.

Per trascorrere un week end romantico, la cittadina altoatesina è la meta ideale. La presenza delle Terme Merano, proprio nel centro della città, offre alle coppie l’opportunità di rigenerarsi e di godersi il tempo all’insegna del benessere e del relax, immergendosi nelle 15 piscine interne (nella bella stagione si aggiungono altre 10 vasche situate nel Parco delle Terme) con l’acqua a diverse temperature.

Regalano momenti romantici anche le passeggiate che partono dal centro di Merano: la Tappeiner, che costeggia la città e offre uno splendido panorama, la passeggiata Lungo Passirio, che prende il nome dal fiume che attraversa Merano, la passeggiata d’inverno e quella d’estate, la Via della Poesia, con panchine pirografate con versi di celebri letterati che hanno soggiornato a Merano, o la passeggiata di Sissi, che porta fino a Castel Trauttmansdorff, il cui parco è un enorme e curatissimo giardino botanico.

Per gli amanti dei sapori genuini, a Lagundo (vicinissimo a Merano) vi aspetta il Ristorante Schlosswirt Forst per gustare le stuzzicanti proposte gourmet e lasciarsi trasportare dalle suggestioni di gusto dello Chef stellato Luis Haller con un susseguirsi di piatti che uniscono al contempo semplicità e forza del gusto. Il risultato si traduce in un’esperienza sensoriale, complice anche la location: un romantico giardino, al centro una magnifica Paulonia piantata nel 1814 e considerata l’albero preferito dall’imperatore Francesco Giuseppe. Simbolo di saggezza, salute e fortuna, ci accomodiamo all’ombra della sua maestosa chioma per assaporare vere e proprie “creazioni” presentate dal Maître Wolfgang con un servizio di qualità che ci fa sentire ‘come a casa’.

La materia prima dei capolavori di Luis Haller è a tiratura ridotta”, come la carne fresca di vitello dalla razza Grigia Alpina di provenienza locale, gli asparagi selvatici e i pinoli di pino cembro. Le verdure ed erbette (biologiche) sono coltivate nell’orto dello Schlosswirt Forst.

Il “concerto” di sapori ha inizio con una Tartara di bue di malga, accompagnata da patate, ravanelli e burrata; per i vegetariani convinti, Flan di formaggio fresco di capra con insalata dall’orto biologico, finferli e dressing ai fichi , innaffiato con FORST Felsenkeller Bier.

Mentre i Ravioli ripieni con basilico su burrata pugliese, racconta di profumi mediterranei, i Ravioli di patate arrostiti ripieni di formaggio fresco di capra di Velloi, su bietola e chutney alla mela e cipolla, sono un trionfo di gusto che non scorderemo.

Sapori altoatesini che parlano di boschi e di golosità asburgiche per il Goulash di cervo con canederli ai porri e fagioli allo speck e insalata di crauti. Eccellenti le Costolette d’agnello arrostite, con erbette dall’orto, peperoni alla menta, gnocchetti di ricotta e salsa olandese alle olive.

Tra una portata e l’altra lo Chef e il suo Team ci inviano “messaggi” di gusto con assaggi fantasiosi che stuzzicano il nostro palato : come salmone carote e zenzero (una delizia!) e sorbetto di fragole con erbette aromatiche (rinfrescante).

E il dessert? Sono le Ciliegie in bicchiere, biscotto alla vaniglia del Tahiti e gelato al Crème Caramel che contraltano con Tortino al cioccolato liquido, su fondo di lavanda e pesca con gelato al tabacco. L’apoteosi viene da Canederlo all’albicocca e ricotta con fragola della Val Martello abbinato alla birra FORST Sixtus. Indimenticabile. Come questa sera d’estate, nel giardino di un castello avito, sotto il cielo stellato dell’Alto Adige!

Schlosswirt Forst Via Venosta 4 39022 Foresta/Lagundo Tel. +39 0473 / 260 350

info@schlosswirt-forst.it //www.schlosswirt-forst.it