AMORE E POLITICA

Omnia vincit amor, persino l’appartenenza politica. A patto che il potenziale partner non sia affine a rami estremisti e radicali. A rivelarlo è Meetic attraverso la nuova indagine LoveGeist che ha visto coinvolti oltre 9000 single d’Europa.

Per la maggior parte dei single frequentare qualcuno con un’opinione politica differente dalla propria non costituisce un problema. A pensarla così è addirittura il 74% dei single europei, capeggiati da olandesi (85%), francesi (79%), inglesi e spagnoli (77%); chiudono la classifica italiani e svedesi (70%) e tedeschi (68%).

Tuttavia, nella percentuale di coloro che sono “disponibili” verso partner di altri orientamenti politici, rientrano sia i single che ritengono che la politica non abbia alcuna influenza all’interno di una relazione (34%), sia i single per i quali simpatizzare per un partito non è importante purché il partner non abbia tendenze estremiste o radicali (38%).

Con rispettivamente il 50% e il 44% Germania e Svezia sono le nazioni con i single che temono maggiormente l’estremismo politico, seguiti da Paesi Bassi (37%), Francia (36%), Regno Unito (35%), Spagna (32%) e Italia (30%).

Gli italiani e gli spagnoli sono invece i single che pongono meno condizioni quando si tratta di sentimenti: il 43% e il 42% sono aperti verso partner di qualsiasi appartenenza politica; seguono poi gli olandesi (39%), i francesi (34%), gli svedesi (32%), gli inglesi (28%) e i tedeschi (26%).

All’interno di una ipotetica coppia sono le donne ad essere più esigenti: circa il 44% delle single intervistate dichiara che potrebbe smettere di frequentare una persona nel caso in cui questa facesse parte di un partito estremista o radicale. E sono sempre le donne (67%) a preferire un altro argomento, più interessante e meno spinoso alla politica, durante il primo appuntamento. Più in generale a pensarla così è oltre la metà degli intervistati, ben il 64%: ne sono convinti soprattutto italiani (73%), tedeschi (62%) e svedesi (60%).

Tornando ai dati generali, 1 single su 5 crede che i componenti di una coppia dovrebbero almeno avere lo stesso livello di interesse verso la politica (la percentuale varia dal 28% dei single tedeschi al 20% degli spagnoli, fino al 17% degli inglesi); una minima percentuale, il 5%, ritiene invece che la coppia dovrebbe avere la stessa idea politica (il 12% sono svedesi e il 7% inglesi e italiani).