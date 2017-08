ANGURIA: IL SUPERFRUTTO DALLE PROPRIETÀ ANTICANCRO

C’è un nuovo superfrutto sulle tavole di agosto.Si tratta dell’anguria, da molti considerata il frutto dell’estate per eccellenza. Fresca, dissetante e soprattutto composta in massima parte di acqua, l’anguria è in effetti uno dei migliori frutti da consumare quando l’afa è insopportabile.

L’anguria è formata dal 90% di acqua, il suo apporto calorico è bassissimo: grazie alle sue potenti proprietà antiossidanti è considerato un elisir di lunga vita, anche se a molte persone basta il suo sapore inconfondibile, dolce e succoso al contempo, capace di rinfrescare tutto il corpo in pochi morsi.

Ma le proprietà benefiche dell’anguria non finiscono certo qui. Il cocomero, grazie al licopene, è antitumorale, nonché disintossicante e diuretico, e quindi ottimo per ripulire reni e fegato. Perfetta per le gambe gonfie, l’ipertensione e la ritenzione idrica, l’anguria, infine grazie alla citrullina, riesce a mantenere elastiche le arterie, prevenendo così le malattie cardiovascolari.