AROMATERAPIA: ENERGIA CON GLI OLI ESSENZIALI

A Montebelli Agriturismo e Country Hotel di Caldana (GR) tutto parla di natura e relax, per una precisa scelta dei titolari, che hanno reso questo angolo di Maremma una splendida tenuta a coltivazione biologica da oltre 25 anni. Ogni dettaglio del soggiorno degli ospiti, dallo sport alla ristorazione, dalle camere alla Spa è quindi ispirato a questo binomio natura-relax, nell’ottica di creare una perfetta armonia e rendere la permanenza una parentesi di piacevole benessere. E si colloca proprio in questo ideale di wellness psicofisico l’Aromaterapia. La tecnica è stata ideata per affrontare quattro costanti sistemici: lo stress, l’aggressione delle tossine, le debolezze del sistema immunitario e il disequilibrio del sistema nervoso autonomo. L’utilizzo dei diversi oli essenziali, che differiscono per aroma e benefici, si unisce alla stimolazione dei meridiani di agopuntura e delle zone riflesso logiche ed energetiche, per ritrovare energia ed armonia, e vivere meglio. Per affrontare i quattro nodi di negatività, che purtroppo sono così diffusi e in molti casi connessi allo stile di vita contemporaneo, Montebelli propone il suo trattamento speciale da provare durante un soggiorno in questa magnifica oasi di benessere, i risultati sono istantanei!

Il trattamento si compone di quattro momenti consecutivi. Per la gestione dello stress si inizia con un massaggio rilassante e equilibrante che impiega due oli essenziali. Il balance, con essenze di abete rosso, palissandro, incenso, e blu tanaceto promuove il rilassamento totale del corpo ed evoca sensazioni di tranquillità ed equilibrio. Il lavender, alla lavanda, apprezzato per millenni per il suo inconfondibile profumo e le sue proprietà terapeutiche ha qualità calmanti e rilassanti. Per dare una sferzata al sistema immunitario si utilizzano invece altri due oli: il melaleuca, che si ricava dal Tea Tree e che stimola le difese naturali, e on guard, che include arancia selvatica, chiodo di garofano, cannella, eucalipto e rosmarino, e aiuta a proteggere contro le minacce provenienti dall’ambiente esterno. Per sciogliere le tensioni muscolari e calmare le risposte infiammatorie ai diversi tipi di problema si effettua un massaggio intenso utilizzando aroma touch, un mix potente di basilico, pompelmo, cipresso, maggiorana, menta piperita, e lavanda.

Questo blend rilassa i muscoli, calma la tensione, lenisce le giunture e stimola la circolazione. Per un effetto ancora più immediato su muscoli e giunture doloranti è indicato il deep blue che contiene gaulheria, canfora, menta piperita, blu tanaceto, camomilla, elicriso, e osmanthus. Mira a riportare al suo perfetto equilibrio naturale la chimica del corpo, e quindi portare anche energia fisica, il momento finale del massaggio di omeostasi, nel quale si usano wild orange, cioè arancia selvatica rivitalizzante per il corpo e per la mente, e peppermint, la menta piperita, uno degli oli più utilizzati e che procura tantissimi benefici incluso il sollievo a tutto il sistema respiratorio. Il massaggio è proposto a 85 euro, ed ha una durata di 50 minuti.

Per informazioni

Montebelli Agriturismo e Country Hotel

Località Molinetto Caldana

58023 Grosseto

Tel +39 0566.887100

Fax + 39 0566.81439

info@montebelli.com

www.montebelli.com