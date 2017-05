ARTISTI IN CUCINA

“Compiango quelli che devono fare i cuochi per mestiere e ho un certo disprezzo per quelli che applicano a casa le ricette scritte nei libri scelti da altri…” Così Giovanni Prezzolini, scrittore e giornalista, grande amico di Giovanni Papini. Alla richiesta di una ricetta (d’autore) per una “raccolta” di consigli e curiosità in cucina, rispose con una Ricetta per far ricette.

A suo giudizio i cuochi di mestiere sono come i professori di filosofia che a una certa ora devono “sentirsi in vena” e parlare da filosofi. E quelli che usano le ricette dei libri come gli scolari che imparano la lezione da “pagina tale a pagina tale”. Invece, il bello della cucina è l’improvvisazione, non è riuscire ma provare. Per divertirsi bisogna affrontare la situazione del giorno, senza pensarci sopra: questa è la cucina- poesia, in questo modo si finisce un giorno, per inventare delle ricette. Il motto è: Sbagliate, sbagliate, qualche cosa verrà fuori. Forse, dice Prezzolini, alcuni piatti famosi nel mondo come la Paella valenciana, che riunisce il pollo con le arselle, nacquero da confusioni di questo genere.

La vera cucina è questa, non quella dei cuochi, che conoscono prima quanti grammi, quanti centilitri..E semmai preferite le ricette vaghe, come quelle dell’Artusi: un bicchiere di vino… (quanto grande?), una presina di sale…(con quali polpastrelli?), una mezza cipolla… (chissa quanto grossa).

Arte e creatività, dunque. La stessa filosofia di MONETA, il Brand marchigiano, che dal 1875 racconta la passione, la fantasia, la creatività tra i fornelli e trasmette i valori genuini della cucina buona e sana: La salute in pugno.

Per realizzare le ricette della nostra cucina abbiamo scelto la linea MAXIMA, un connubio di design, tecnologia e arte. Infatti risulta evidente che la gamma Maxima presenta tutte le caratteristiche di un oggetto da collezione: dall’elegante manico in acciaio e silicone, al corpo in alluminio spazzolato. Non solo. Oggi la gamma mira a coniugare il design con la tecnologia di ultima generazione attraverso il nuovo rivestimento antiaderente ceramico Finegres (realizzato con materiali inorganici e solventi naturali, solo acqua e alcol, senza l’utilizzo di nickel e di metalli pesanti. Assolutamente naturale, è una garanzia per la salute e per l’ambiente) e il nuovo fondo a induzione per sfruttare al massimo il campo magnetico ( massima efficienza energetica e tempi ridotti ).