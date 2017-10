ASPIRAPOLVERE: PER UNA PULIZIA IMPECCABILE

Pulizie, un tema che non si concilia con la vita attuale, diventando il cruccio di molte persone. Poco tempo, tanti impegni e una casa vissuta. La voglia di pulizia e ordine non mancano ma a volte non si sa da dove partire. Un buon inizio è dotarsi di strumenti pratici, efficienti ed efficaci, come un buon aspirapolvere. La scelta del prodotto adatto alle proprie esigenze può essere determinante nell’alleviare la fatica, risparmiare tempo e ottenere risultati soddisfacenti. Al di là di requisiti minimi imposti dall’Unione Europea, che già stabiliscono l’immissione sul mercato di modelli base molto performanti, le innovazioni nel campo dell’aspirazione sono davvero innumerevoli.

Da BOSCH, il Brand che da quasi 130 anni, produce eccellenze che “raccontano” di qualità, elevate prestazioni e affidabilità, l’Aspirapolvere Relaxx’x ProSilence66 :silenzioso (66 dB) grazie al sistema integrato di SilenceSound System ma potente (SensorBagless™ Technology).SelfClean System, sistema automatico di pulizia in sinergia con QuattroPower System, punta di diamante della tecnologia Bosch per prestazioni di alto livello con un basso consumo energetico. E per chi soffre di allergie, il Filtro HEPA (lavabile), raggiunge la classe di ri-emissione della polvere A.

Ricordate che…

– più l’apparecchio aspira, meno tempo si sprecherà a ripassare più volte sulla stessa superficie;

– meno polvere ri-emette nell’ambiente, più la casa resterà pulita e l’aria salubre;

– più il prodotto è ergonomico, snodato e maneggevole, più aree si riuscirà a raggiungere, senza cambiare gli strumenti per la pulizia;

– più polvere e sporco si rimuovono con l’aspirapolvere, più facile e veloce sarà poi lavare il pavimento, usando anche meno detergenti;

– meno energia assorbe il motore, meno elettricità si consuma.