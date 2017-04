Vivere nel verde. Arredare spazi piacevoli con le piante

Ecco il secondo attesissimo volume della serie Atmosfere in verde del noto stylist di giardini e artista del verde Satoshi Kawamoto. Il libro mostra molti modi per integrare le piante nella propria vita quotidiana, grazie anche alle numerose fotografie, in particolare dell’appartamento di Satoshi a New York e dei sei punti vendita Green Fingers in Giappone oltre alla filiale newyorkese. Con oltre 300 immagini, l’utile e divertente guida DIY mostra ancora una volta infiniti modi per massimizzare il verde in casa o nel proprio spazio di lavoro. Il volume include cinque capitoli riccamente illustrati dedicati alla decorazione delle casa, dei negozi, delle case di amici, degli spazi espositivi e alle collaborazioni con i marchi della moda. Nel settembre 2013 Kawamoto ha aperto la filiale newyorkese di Green Fingers, portando anche in America la sua abilità nello scoprire quell’angolo trascurato o quella piccola fessura in grado di nascondere e sostenere con facilità una piccola foresta di succulente e posti bizzarri come l’interno di quel frigo sempre vuoto che ha riempito di piante verdi! Altamente raccomandato per chiunque desideri utilizzare le piante per arricchire la propria esperienza quotidiana.

ATMOSFERE IN VERDE A NEW YORK

Satoshi Kawamoto

Logos

L’autore:

Satoshi Kawamoto è uno stylist di giardini attivo da anni nel campo della promozione della bellezza della natura e del fascino del suo mutare attraverso uno stile del tutto particolare. Il suo campo di azione non si limita alle piante ma comprende, tra le altre cose, la gestione di sei negozi in Giappone e uno a New York, collaborazioni con riviste, allestimenti di negozi, design di interni fino alla direzione artistica del brand Forque, che si occupa di cerimonie nuziali. Recentemente ha iniziato a diffondere il suo modo di vedere e vivere il rapporto tra le persone e la natura attraverso mostre e installazioni temporanee