Sarà un autunno al bacio. La stagione autunnale, infatti, pone l’accento sulla bocca. E sulla mani. Labbra super sexy seppure nella loro assoluta naturalezza. Unghie corte o lunghe, ma senza via di mezzo: non c’è spazio per l’indecisione.

Matt (ossia opaca) o iper lucida, la bocca si tinge delle tonalità del rosa o del fucsia, che le donano una allure più vivace e birichina. Il rossetto è ora più che mai un cosmetico indispensabile per far risaltare il proprio make up elegante, femminile e sofisticato all’insegna del nude look.

Irrinunciabile il make up firmato Naj Oleari, il brand che ritorna con una linea che è un omaggio al colore e alla femminilità. Sono le mitiche illustrazioni a decorare le finiture di ogni prodotto che, grazie alla ricerca Naj Oleari, ha caratteristiche altissime di tollerabilità e sicurezza perchè formulato senza parabeni e arricchito con ingredienti di origine naturale. E per la prima volta la linea è stata realizzata con i profumi creati in esclusiva da Maître Parfumeur: dalle note delicate dei petali a quelle fresche del sorbetto di fico, passando per i sentori golosi del marshmallow.

Con estratto di Mango selvatico (nutriente e protettivo) FOREVER MATTE LIPSTICK ROSSETTO MAT, ha una durata garantita per 8 ore. Non solo. La presenza dei polimeri emollienti assicura idratazione intensa.

Lucentezza assoluta “effetto cristallo” e azione volumizzante e rimpolpante istantanea con PLUMPING KISS LIPGLOSS. Contiene acido ialuronico a basso peso molecolare: idratante e rimpolpante, konjac polisaccaride ad alto peso molecolare: booster idratante e mentil-lattato (rinfrescante e volumizzante).

Per gli amanti degli smalti e delle unghie sempre perfette, ce n’è per tutti i gusti e tutti i caratteri. La determinazione è la vostra qualità? Le vostre mani hanno unghie corte e arrotondate o lunghe a mandorla laccate di rosso. Siete timide e riservate? Per voi ecco le nuance pastello, con il rosa cipria come must hav, o il tortora chiarissimo. Siete infine delle vere fashion addicted? I colori metallici insoliti, il blu acceso, il grigio, il nero, vi rapiranno.

Dalla ricerca Nay Oleari, OLEO GEL NAIL LACQUER, un innovativo smalto effetto gel arricchito con oli emollienti per apportare nutrimento all’unghia, grazie al principio attivo dell’ olio di avocado.