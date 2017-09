AUTUNNO SOTTO IL SOLE DI DUBAI, OMAN E MAR ROSSO

Che sia per vacanze d’autunno in una meta vicina e caratteristica come il Mar Rosso, oppure per un breve soggiorno immersi nelle atmosfere sospese fra passato e futuro che solo Dubai può offrire, o ancora per una vacanza fra sole e relax alla scoperta dell’affascinate Oman, Eden Margò ha tante soluzioni vantaggiose per un viaggio emozionante, al giusto prezzo.

Da poche settimane Margò è sbarcata a Dubai, meta da sogno e ad alto impatto emotivo, divisa fra mare, oasi nel deserto e una metropoli architettonicamente all’avanguardia.

“La programmazione su Dubai è molto ricca e conta 10 hotel, per la maggior parte 4 e 5 stelle, distribuiti nelle principali zone della città. Oltre alla presenza del programma Eat Around e tanti vantaggi per vacanze in libertà con un occhio al risparmio, a Dubai debutta DESTINATION CARD: a soli 10€ a persona gli ospiti Margò avranno diritto a tariffe agevolate, riduzioni in loco su escursioni, e sconti su ingressi e consumazioni nei vari bar, locali, beach club”-dichiara Alessandro Gandola, Brand Director Margò.

L’Oman è una meta fra le più straordinarie del Medio Oriente, fra spiagge bianche lambite dal Mar Arabico, deserti di sabbia e profumi d’oriente. Anche qui Eden Margò ha appena lanciato la sua nuovissima programmazione composta da cinque strutture accoglienti con quote finite a prezzi incredibili: come Hilton Salalah Beach Resort**** e Crowne Plaza Salalah Beach Resort*****, entrambi affacciati sulla meravigliosa e ampia spiaggia di Salalah. Sia per i viaggi in Oman che per i viaggi a Dubai, Margò mette a disposizione la possibilità di soggiorni combinati in ‘Oman e Dubai’ a prezzi finiti anche in questo caso estremamente vantaggiosi.

In Mar Rosso Margò propone tante strutture di ottimo livello a Sharm el Sheikh e a Marsa Alam, luoghi incantevoli che sorgono nel punto di abbraccio tra il deserto e il mare. Ad esempio il Dreams Beach Resort & SPA *****, e il Marina View Hotel ****, entrambi con formula all inclusive e per i quali è possibile approfittare di alcuni vantaggi Margò, come gli sconti under 30 e over 60.

***

Margò – My Alternative Real Globetrotter Operator – è il brand di Eden Travel Group dedicato ai veri globetrotter che amano costruire le vacanze in libertà. Margò propone soluzioni di viaggio convenienti contraddistinte dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, per vivere fino in fondo le atmosfere, le culture e i sapori di ogni destinazione e viaggiare anche nei luoghi tradizionalmente lussuosi come Dubai.

Il risparmio è garantito anche grazie a un mix di vantaggi e servizi. In alcune destinazioni, come ad esempio la Spagna o la Grecia, Margò propone il noleggio scooter o automobile a prezzi vantaggiosi, fino a sconti per viaggiatori single, under 30 e over 60, perché lo spirito del globetrotter non ha età. Ma il vero piatto forte di Margò è l’esclusivo programma Eat Around, grazie al quale è possibile pranzare o cenare nei ristoranti selezionati dal Controller Margò in quasi tutte le località proposte, gustando un menù riservato e dal prezzo eccezionale.

Quote per l’autunno 2017

OMAN (quota finita per persona VOLO da Milano Mxp + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI + PRENOTA SICURO + ONERI): partenze dal 29/10 al 13/12

HILTON SALALAH 4* (Soft All Inclusive): € 1.199

CROWNE PLAZA 5*(Pensione completa +bevande): € 1.379

DUBAI (quota finita per persona VOLI di linea da Milano Mxp, Roma Fco, Bologna, Venezia + 3 NOTTI IN BB – trasferimenti esclusi):

HOLIDAY INN EXPRESS 2* (BB):

partenze fino al 27/9 € 575

partenze fino al 4/10 € 625

partenze fino al 19/12 € 585

partenze fino al 25/12 € 915

partenze fino al 31/12 € 998

MARCO POLO 4* (BB):

partenze fino al 27/9 € 578

partenze fino al 4/10 € 629

partenze fino al 19/12 € 579

partenze fino al 25/12 € 915

partenze fino al 31/12 € 1.015

MEDIA ROTANA 5* (BB):

partenze fino al 27/9 € 625

partenze fino al 4/10 € 699

partenze fino al 19/12 € 669

partenze fino al 25/12 € 969

partenze fino al 31/12 € 1.185

SPECIALE COMBINATO 2 NOTTI A DUBAI + 6 NOTTI IN OMAN (partenze dal 02/11 al 13/12):

quota finita per persona VOLO a/r Milano Mxp-Dubai + VOLO a/r Dubai-Salalah + 2 NOTTI IN BB c/o HOLIDAY INN EXPRESS DUBAI + 6 NOTTI IN S.AI c/o BEACH RESORT SALALAH + trasferimenti in Oman: € 1.098

quota finita per persona VOLO a/r Milano Mxp-Dubai + VOLO a/r Dubai-Salalah + 2 NOTTI IN BB c/o HOLIDAY INN EXPRESS DUBAI + 6 NOTTI IN S.AI c/o HILTON SALALAH + trasferimenti in Oman: € 1.278

MAR ROSSO

SHARM EL SHEIKH (quota finita per persona VOLO da Milano Mxp, Verona, Bergamo, Roma Fco, Bologna + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI + PRENOTA SICURO + ONERI):

DREAMS BEACH RESORT & SPA 5* (All Inclusive):

partenze fino al 25/9 € 560

partenze fino al 23/10 € 590

partenze fino al 19/11 € 530

partenze fino al 17/12 € 490

MARSA ALAM (quota finita per persona VOLO da Milano Mxp, Verona, Bergamo, Roma Fco, Bologna + TRASFERIMENTI+7 NOTTI+ PRENOTA SICURO+ONERI):

MARINA VIEW HOTEL 4* (All Inclusive):

partenze fino al 30/09 € 534

partenze fino al 31/10 € 515

partenze fino al 12/11 € 540

partenze fino al 17/12 € 500