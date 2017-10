AUTUNNO: TEMPO DI TORGGELEN A CASTELROTTO

Il Törggelen (castagnata), la più amata festa contadina in Alto Adige, ritorna nel mese di Ottobre per celebrare il vino nuovo appena fermentato, accompagnato da gustosi piatti tradizionali a base di carne affumicata, crauti, speck, e würstel oltre a canederli, zuppe, formaggi, pane di segale, le caldarroste e, per i più golosi, i Krapfen.

Dal 14 Ottobre al 5 Novembre 2017 l’Hotel Schgaguler di Castelrotto (BZ) offre la possibilità di prendere parte all’evento con un’escursione guidata a un maso nei dintorni di Castelrotto con spuntino a base di castagne e frutta, vino nuovo e prodotti tipici altoatesini, visita a una cantina per conoscere l’intero processo di preparazione di un vino locale, dalla vendemmia all’imbottigliamento e un’escursione guidata a Castel Trostburg per scoprire la storia medievale della regione.

Il pacchetto Törggelen parte da € 447,00 per 4 giorni in mezza pensione con ingresso alla Spa dell’Hotel (1.400 mq) con saune e piscina coperta e un “bagno alle vinacce di chardonnay” con effetto peeling.

WELLNESS HOTEL SCHGAGULER **** Via Dolomiti 2, 39040, Castelrotto (BZ) – Tel. 0471 71 21 00 – www.schgaguler.com A22 uscita Bolzano Nord