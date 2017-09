AUTUNNO:MANTIENI LE BUONE ABITUDINI ESTIVE

La colazione più ricca e con calma, un libro a portata di mano, dopo cena la classica passeggiata. Sono piccoli “privilegi” che ti sei concessa in vacanza, che ti hanno ricaricata di energia e restituito il buonumore. Perchè non trasformarli nel tuo abituale stile di vita?

Dormi di più

Assicurati le otto ore di sonno che ti concedevi in vacanza:sarai riposata e in forma. A patto di andare a dormire presto e spegnere televisore e computer almeno mezz’ora prima.

Goditi la luce del sole

Fatti baciare dai raggi solari anche se fa freddo: il sole ti riscalda, decontrae muscoli, articolazioni e migliora l’assorbimento della vitamina D. Inoltre stimola il sistema immunitario e il metabolismo.

Fai colazione con tutta calma

Quando ti alzi la mattina prendi il tuo tempo per gustare cibi sani e colorati. Appena sveglio il corpo ha bisogno di energia per riattivarsi e carburare al massimo. Gli alimenti giusti, ben combinati, lo aiutano a migliorare il rendimento psicofisico e a mantenere il peso forma. Alimenti giusti, dunque. Come i prodotti rigorosamente biologici al 100% :controllati e certificati, dall’acquisto della materia prima alle diverse fasi della trasformazione fino alla vendita, dal CCPB, uno degli organismi autorizzati in sede ministeriale alla certificazione. La materia prima è il farro: dal 1991 Massimo Fiorani, titolare di PROMETEO, l’azienda marchigiana che da più di vent’anni si occupa di questo prezioso cereale dichiarandone una vera “passione naturale”, crea la filiera che dal seme “ritrovato”nelle zone appenniniche centro- meridionali, selezionato e certificato, arriva agli agricoltori per la coltivazione. Raccolto, selezionato e lavorato il farro viene trasformato in farina con la macina in pietra naturale. Questo antichissimo procedimento evita il surriscaldamento durante la molitura e permette così di salvaguardare le caratteristiche nutrizionali della parte più “nobile” del chicco (il germe) ricca di antiossidanti, senza rinunciare a quella più “saporita” (gli olii essenziali).

Ecco dunque la colazione ideale: biscotti secchi come Biscotti di farro preparati con farina bianca di farro monococco e solo olio di girasole spremuto a freddo; Biscotti di farro gocce di cioccolato, confezionati con olio di girasole, zucchero di canna, cacao, tutto bio;Biscottoni di farro, un nuovo prodotto nella Linea Farro Monococco; Ciambelline dolci al vino senza uova e latte, accompagnano latte o yogurt, caffè o tè. Infine un frutto fresco di stagione o una manciata di frutta a guscio come mandorle, nocciole o noci.

Muoviti in mezzo alla natura

Importantissimo allenarsi anche durante la stagione fredda per ossigenare e corroborare l’organismo. Il trainig ideale? Alterna mezz’ora di attività aerobica come la marcia o la bicicletta e mezz’ora di movimenti anaerobici come pattinare velocemente. E a fine allenamento pensa una pausa energetica. Con i Taralli di farro al finocchio, fragranti e stuzzicanti e i croccantissimi Intrecci di farro, fai il pieno di fosforo, potassio e magnesio, tra i sali minerali maggiormente presenti nel farro.