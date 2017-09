“Ho scelto questo ruolo per il viaggio che compie il mio personaggio durante il film” ha dichiarato Kevin Spacey in occasione di un Q&A andato in scena ieri al Cinema Adriano di Roma per il film Baby Driver – Il genio della fuga. L’attore Premio Oscar® ha raggiunto inaspettatamente sul palco il regista del film Edgar Wright, impegnato in un incontro con il pubblico dopo la preview del film. “Amo interpretare personaggi nei confronti dei quali il pubblico è portato a mutare il proprio giudizio – ha dichiarato l’attore Premio Oscar®, che ha aggiunto – Non mi piacciono le figure in bianco o in nero, buone o cattive, piuttosto mi piace lavorare in quello spazio più grigio, come accaduto in Baby Driver – Il genio della fuga”.

Baby Driver – Il genio della fuga, commedia che mescola crimine ed inseguimenti in auto reduce da un ottimo esordio al Box Office americano, arriva nelle sale italiane il 7 settembre distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il cast è composto da Ansel Elgort, Lily James, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e dagli attori premio Oscar® Kevin Spacey e Jamie Foxx. Il film racconta la storia di un giovane pilota che si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.