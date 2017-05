BAUBEACH VILLAGE

Domenica 7 maggio 2017 al Baubeach® di Maccarese si darà il benvenuto all’estate celebrando il BAULife STYLE: uno stile di vita ispirato alla innovazione, alla creatività, al rispetto per le Altre Specie, all’evoluzione della civiltà.

Anche la data, 7, non è scelta a caso: il 7 è il numero del cambiamento e della evoluzione e il Baubeach® vive l’ispirazione al cambiamento e alla consapevolezza ogni giorno, da circa 19 anni. Una coerenza attenta, al punto che un organismo antico e prestigioso come il RINA Service S.p.A ha quest’anno certificato la struttura con la ISO 13009, il massimo riconoscimento per una struttura balneare in materia di rispetto degli standard di sicurezza, qualità e rispetto ambientale.

La prestigiosa certificazione, ottenuta sotto la vigile guida dello Studio Iq S.A.S., fa del Baubeach® una struttura al passo con la cultura internazionale che dimostra a turisti e residenti la volontà di gestire la propria attività in modo responsabile e sostenibile, nel rispetto di determinati requisiti di qualità del servizio e delle strutture.

In mattinata verrà consegnata ai rappresentanti della Struttura la Certificazione 13009, in presenza di personalità del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio. Al termine della cerimonia, si darà il via ai festeggiamenti inaugurali con un Vegan party ricco di prelibatezze gastronomiche dalle mani di Chef e Aziende straordinari, come Veggie e Fruit di Damiano Moretti, Forno Vegan “La Terra” di Federica Grillo, Succhi di Frutta “TiAmi”; lo Yoga di Birgit Kunzli, autrice del Libro “Autentica te” di recente pubblicazione; lo slide show fotografico di Claudia Candido della mostra “Uomini e altri animali: verso una coesistenza possibile” e la creatività della pittrice tedesca Karen Thomas, che già da anni organizza presso il Baubeach® dei workshop di Action Painting, in cui si realizzano quadri su pannelli allestiti su pedane tra sabbia e acqua, tanto che quest’anno una delle magliette gadget del Baubeach® raffigura un grande quadro realizzato da 10 Soci con la guida di Karen e la scritta “Art is Empathy with Nature”.

Nello stesso contesto verrà anche realizzato il quadro tondo “Eclissi“, un’opera che successivamente si installerà in spiaggia con lo scopo di oscurare il sole calante, dando agli spettatori la magica sensazione di assistere ad una Eclissi quotidiana, poetica metafora sul Tempo che passa.

In spiaggia Stand prestigiosi delle Aziende Partner che distribuiranno gadget ai Soci, delle Associazioni che da sempre si affiancano al Baubeach® nella lotta al randagismo e per dare casa ai cani reclusi nei canili, e Just Married Wedding Dog, un’originale iniziativa “canecentrica” nata dal desiderio di far partecipare al proprio matrimonio il fedele amico a 4 zampe attraverso un vero e proprio percorso formativo prematrimoniale per cane e sposi compiuto da un gruppo di educatori ed istruttori cinofili professionisti e certificati.

L’inizio della stagione del Baubeach® sarà anche caratterizzato da diverse novità assolute, vere “chicche” da gustare e dalle quali prendere spunto per un vero e proprio rinnovamento del proprio stile di vita:

il TAXI BAU, un’auto messa disposizione dei Soci della Concessionaria Fiori di Roma, nelle giornate di intenso traffico, per chi ha parcheggiato lontano dalla struttura;l’Orto Sinergico, atto rivoluzionario in sé, nato per dimostrare che è possibile realizzare un Orto senza ricorrere a concimi, antiparassitari di sintesi, ormoni e pesticidi, nonché letame di animali allevati in modo intensivo e gonfiati di farmaci. Un ritorno alla terra pura e alla sinergia tra le diverse specie vegetali, che in una magica alchimia si sostengono, difendono, nutrono; il Limbo (il Luogo dove ritrovare la tua libertà), utilizzabile in diverse situazioni, che richiedono un “contenimento” del cane prima di lasciarlo socializzare liberamente.

Si tratta di una zona dedicata a cani (e accompagnatori umani) ai quali bisogna restituire un pò di fiducia e far “conoscere il mondo”, dimenticando ansia ed apprensione che a volte hanno il sopravvento; la BauSPA, dove i cani saranno oggetto di un vero trattamento di relax e bellezza, con l’utilizzo di prodotti dermatologici “cruelty free” e indicazioni per il massaggio ispirato al Ttouch, considerato una forma di comunicazione non verbale, che si serve di stimolazioni tattili (TTouches), con l’obiettivo di ottenere una flessibilità e al tempo stesso un equilibrio nel corpo e nella mente dell’animale; il Giardino Mediterraneo, un’ampia zona dove si possono annusare le tante essenze aromatiche della nostra terra, una “Terrazza sul mare”, con comode sedute rosa fuxsia nel verde, dalla quale poter osservare un panorama mozzafiato in attesa del proprio turno alla SPA.

Sin dall’entrata, al Baubeach®, si forniscono da sempre esaustive informazioni e consigli e lo staff è stato scelto anche in virtù di una comune ricerca di un sistema di vita armonico e coerente: naturalmente una esemplare dimostrazione di questo è data dal piccolo Ristoro, primo e unico Bar Vegan sul mare d’Italia, che offre una proposta totalmente vegan e raffinata, con la regia di Rita Ghilardi, esperta di Cucina Naturale e Vegana, e la supervisione della VeganChef toscana Valentina Grazzini. Composizioni di verdure, semi, frutta, cereali, legumi, alla ricerca di una armonia tra gusto e salute, sono al centro della attività di questo Circolo ricreativo, fornito di piccola Biblioteca per educare ed informare sulla scelta del proprio cibo in rispetto alle altre creature di questo mondo, ma anche del proprio benessere fisico e mentale.

Infine, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Cinofili, l’Associazione propone un ventaglio di attività sportive, tutte in linea con lo spirito olistico esposto, tra le quali Yoga, Pilates, Muai Thai e il singolare Pentadog®, un percorso creato dalla ideatrice e Presidente della struttura, Patrizia Daffinà, e riconosciuto come Dipartimento del FISC, in cui si esclude ogni forma di competizione tra i cani, affinando piuttosto la capacità e possibilità di superare degli ostacoli “naturali”, creando squadra con il proprio umano, riscoprendo il piacere della esplorazione, del divertimento semplice e puro, dell’empatia immediata, grande componente del rapporto ancestrale che ci lega a questo meraviglioso animale.

