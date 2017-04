BELLEZZE AL BAGNO

Se un’eccessiva (e soprattutto ossessiva) cura del corpo può renderci olfattivamente anonimi e standardizzati, e annegare ogni odore personale sotto strati di spary, è chiaro che l’eccesso opposto è ancora più negativo. Mademoiselle de Verneuil accusava Enrico IV , la cui trascuratezza è rimasta leggendaria, di “puzzare come una carogna”. Disgraziatamente ne era anche l’amante.

Eppure il bagno è sempre stato un tipico “luogo erotico”, soprattutto letterario. Non solo perchè è associato alla nudità, al corpo svelato, ma anche perchè la cura della persona è già di per sé un sottinteso richiamo e i gesti stessi della pulizia sono gesti carezzevoli, invitanti. Di letteratura erotica sul bagno ne esiste moltissima. Il primo caso da registrare è forse quello della casta Susanna, narrato nella Bibbia: i due vecchi giudici che la sorpresero al bagno, persero la testa e la dignità, arrivando fino al ricatto. Le novelle medievali raccontano di dame e cavalieri che aprivano il convegno d’amore prendendo il bagno insieme.

C’è poi tutta una tradizione di novelle boccaccesche in cui il lato voyeuristico era spesso predominante: spiare una bella donna che faceva il bagno era forse più stimolante che potercisi tuffare insieme. Quando questo genere di letteratura era in auge, il bagno significava qualcosa di raro e di occasionale, che si portava dietro tutte le connotazioni del proibito. Negli anni che seguirono il bagno conquistò sempre più il significato di un quotidiano gesto di pulizia, e la letteratura erotica non se ne occupò quasi più. Oggi, il bagno non è solo un gesto di pulizia ma un piacere da conquistare per raggiungere le alte vette del benessere psico- fisico.

E un trattamento che mantiene giovane la pelle e ci dona sensazioni piacevoli ed evocative, è quello proposto da HELAN, l’Azienda genovese dall’animo solare (Hel ios, sole an imus, animo, le parole che compongono l’acronimo di Helan). Filosofia che si rispecchia nella qualità dei prodotti, frutto della sinergia tra Natura, Tradizione, Ricerca, Tecnologia. E sicurezza. Che per Helan significa selezione accurata di un ristretto numero di materie prime e garanzia di purezza e stabilità dei prodotti.



Come LINEA DOLCEZZA, da Gommage Corpo Extrafine (una formula ricca di olio di Mandorle dolci e cera d’Api per un’esfoliazione delicata, con microsfere di noci di Cocco. E ancora, Miele, emolliente e ricco di zuccheri, Propolis ed estratti di Hamamelis e Ratania, purificanti e riequilibranti), a Shampoo Doccia (pH lievemente acido e struttura proteico-glucidica che non solo elimina il sebo, ma preserva e reintegra l’utilissima protezione fisiologica), a Essentia Corpo (idratante nutriente, contiene cera d’Api, burro di Karitè, olii di Macadamia, Oliva e Vinaccioli, associati a Pappa reale, Polline, mellito di Rosa e semi d’Uva), passando per Crema per le mani, protettiva (cera d’api e burro di Karitè), emolliente (mellito di timo, ottenuto per macerazione in miele purissimo della pianta; Mandorle dolci e Vinaccioli), dermopurificante (oli essenziali di Timo e Limone) e per Acqua di fiori (miele e acido Jaluronico per un’idratazione profumata). Non dimentichiamo che gli ingredienti dei prodotti HELAN, provengono da Agricoltura Biologica.