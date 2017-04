BENESSERE ALPE DI SIUSI

Dal 1° maggio al 28 giugno 2017 nell’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm la primavera è attiva e sana con originali esperienze tra le Dolomiti, all’insegna della salute e del benessere.

L’aria stuzzicante della primavera ad alta quota sfiora le linee dolomitiche (Patrimonio Mondiale UNESCO) che disegnano il paesaggio colorato di fiori, trasporta i profumi delle erbe spontanee dei pascoli lungo i sentieri e sfiora la pelle. Una carezza della natura dove tutto è naturale e dove nella stagione mite si può vivere “una primavera attiva e sana” alla ricerca dell’equilibrio e dell’armonia. È il programma Alto Adige Balance nell’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm (www.seiseralm.it/balance), che dal 1° maggio al 28 giugno 2017 propone tanti originali eventi e workshop all’aria aperta, all’insegna della salute, l’alimentazione sana, l’allenamento corretto, la ricerca dell’equilibrio. Gran parte degli eventi Alpe di Siusi Balance sono gratuiti per chi alloggia nelle strutture associate ad Alpe di Siusi Marketing. Con un soggiorno di almeno 4 notti si può partecipare gratis fino a 3 esperienze guidate Balance, con una settimana di soggiorno fino a 6 attività.

ESPERIENZE GUIDATE

L’analisi ortopedica per la corsa in montagna

Gli appassionati di trekking e corsa possono approfittare dell’”Analisi ortopedica del piede e consigli dell’attrezzatura giusta” – ogni lunedì di maggio e giugno 2017 – a cura di un esperto che grazie ad un test corner, consiglia le scarpe giuste ed offre nozioni di ortopedia e biomeccanica per aiutare a praticare lo sport nel modo corretto.

“I Cinque Tibetani®” per attivare e rilassare il corpo

Immersi nella splendida natura del Laghetto di Fiè, con lo sguardo sul maestoso Sciliar e sul Monte Calvario, con la sua atmosfera mitica, con gli esercizi di rilassamento e attivazione per tutto il corpo “I Cinque Tibetani®” – ogni martedì e giovedì di maggio e giugno 2017 – si allenano i muscoli, tendini, ossa ed articolazioni, e si stimola il metabolismo, armonizzando il sistema immunitario, all’insegna dell’equilibrio di mente e corpo. L’appuntamento è di martedì mattina al Laghetto di Fiè allo Sciliar e di giovedì sul Monte Calvario a Castelrotto.

Passeggiate all’alba tra le Dolomiti e colazione nel bosco

Camminare o praticare jogging all’alba, mentre il sole dirama le sue sfumature più calde, è un’esperienza meravigliosa tra le Dolomiti ed aiuta a cominciare la giornata con una rinnovata energia. L’aria è pura e i paesaggi sono estasianti. Si parte da Siusi, fino al bosco di Laranza. Dopo un balance drink e gli esercizi di allungamento, si gode della colazione presso la Veduta del Re, una loggia che si affaccia su un bellissimo panorama. La “Camminata e corsa mattutina all’alba con colazione panoramica si svolge ogni mercoledì di maggio e giugno 2017.

La corsa nel bosco nel Parco Naturale Sciliar-Catinaccio

È risaputo che fare movimento nel bosco faccia bene al fisico, all’umore e alla salute. Così ogni venerdì di maggio e giugno 2017, nel cuore del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio si può partecipare alla “Corsa nel bosco”, con un allenamento su diversi terreni. Un esperto insegna ai partecipanti consigli pratici sul rapporto tra dinamicità e qualità della vita.

La palestra nella natura a Fiè allo Sciliar

È vero che “La natura è una palestra per persone di ogni età” e l’area vacanze Alpe di Siusi è una vera e propria palestra open air ricca di opportunità. A partire dal centro di Fiè allo Sciliar, si raggiunge l’altura Peterbühel, che si trasforma in una sala fitness sotto il cielo primaverile. Esercizi a terra e tra gli alberi, jogging ed allenamenti per sciogliere le tensioni e rigenerarsi con il movimento e con l’aiuto di uno speciale trainer. L’esperienza Balance si svolge ogni sabato di maggio e giugno 2017.

Il workshop di cucina di erbe aromatiche al Maso Pflegerhof

Tra i profumi del maso delle erbe biologiche, il Maso Pflegerhof, per conoscere usanze, leggende ed erbe spontanee. Dopo un aperitivo con Martha Mulser, si parte alla scoperta dei campi di piante aromatiche per scoprirne usi e proprietà, per poi partecipare ad un workshop di cucina con il cuoco Franz Mulser ed assaporarne le ricette al cospetto del Castel Rovereto. L’appuntamento per l’esperienza “Dall’orto alla pentola: un viaggio nel mondo delle erbe aromatiche” è a Siusi allo Sciliar ogni mercoledì di giugno.

Escursione nel mondo dei fiori dell’Alpe di Siusi

Un viaggio nel regno dei fiori dell’Alpe di Siusi, attraverso un’escursione guidata che sarà molto apprezzata dagli amanti della botanica, tra bucaneve, primule, orchidee selvatiche, prunelle, genziana, arnica e tante meraviglie floreali. L’”escursione floristica sull’Alpe di Siusi” è ogni martedì di maggio e giugno 2017.

Per tutte le iniziative è richiesta la prenotazione presso gli uffici informazioni dell’area vacanze Alpe di Siusi.

Per informazioni: Alpe di Siusi Marketing (Seiser Alm/Dolomiti)

Tel. 0471709600

E-mail: info@seiseralm.it

Sito web Alpe di Siusi/Seiser Alm: www.seiseralm.it