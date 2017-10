BENESSERE INVERNALE: DAGLI SCARPONI AL BIKINI

Il connubio è perfetto: neve e acqua termale. Freddo e caldo. Davanti ad AQUA DOME, passano gli sciatori che, con gli sci di fondo, esplorano la valle. Natura, silenzio, benessere. Nelle vasche di acqua calda, si nuota ammirando il paesaggio imbiancato.

A pochi chilometri da AQUA DOME, il comprensorio di Sölden è pronto per adrenaliniche discese. Lo skibus gratuito porta da AQUA DOME direttamente agli impianti. Tutti gli impianti sono aperti. Tutti in pista. E dopo una giornata sugli sci? Un bagno in una (o in tutte) le 12 vasche di AQUA DOME. La novità di questa stagione è anche la nuovissima area kids, completamente rifatta, con piscine, scivoli, aree relax per tutta la famiglia. Un paradiso per tutti i bambini, con tanti giochi da fare in acqua ma anche “all’asciutto”, con un parco divertimenti colorato per giocare e l’assistenza degli animatori.

Tutta la famiglia si diverte anche nelle tre vasche esterne semisferiche che sembrano galleggiare nell’aria, (queste vasche meravigliose hanno reso celebre il complesso termale di AQUA DOME per la loro presenza scenografica e innovativa) si nuota e ci si rilassa circondati da un paesaggio bianco. Relax allo stato puro, da non perdere il “Bagno al chiaro di luna”: il venerdì terme e sauna sono aperti fino alle ore 24:00, per toccare con un dito le stelle della Ötztal.

Oltre alle piscine, nella zona sauna del centro termale, ci sono saune per tutti i gusti, per provare l’esperienza piú adatta ai propri desideri: con gettata di vapore o accompagnamento musicale, con effetti di luce o aromi speziati, con scrub pulizia o solo una sauna pura. Anche la zona docce offre varie possibilità: da una doccia rinfrescante a una pioggia tropicale, da una doccia a cascata ad un bagno di goccioline di vapore: anche questa è un’esperienza sensuale.

Tra le saune, c’è ad esempio la sauna “Schluchten”, arredata in stile alpino moderno, con camino centrale, questa sauna ha una magnifica vista panoramica: si suda piacevolmente a 70 ° C e, in piena tranquillità, ci si gode la splendida vista sulla valle dell‘Ötztal. Poi fuori si va fuori all’aria aperta.

La rustica loft-sauna con travi di legno massiccio e pietra delle montagne della Ötztal è costruita su diversi piani. Così, scegliendo di sedersi a diverse altezze, si può scegliere la temperatura desiderata. Rilassatevi tra i 60 ° C e 90 ° C. Le gettate di vapore sono a disposione ogni 30 minuti. Un bel contrasto è dato dalla struttura in acciaio con la ruota del mulino.

Il calore vero si trova nella sauna “Erdsauna”: l’origine della cultura della sauna. La casetta in legno di pino è seminterrata, e raggiunge la temperatura di circa 90°, che sono ben tollerati. Un ambiente accogliente grazie alle travi in legno e al pavimento in pietra naturale. Il camino è inserito con stile nella parete.

E dopo le saune, si va nella grotta di ghiaccio con cristalli bianchi di neve fredda sul viso e sulle spalle. Chi appoggia delicatamente il dito sui cristalli di ghiaccio, sente il fuoco degli opposti. Una manciata di freddo calma istantaneamente il calore della sauna. Questo raffreddamento dal rituale nordico è una vera e propria fonte di giovinezza per la pelle. Nel periodo invernale, la neve è dappertutto: non è raro vedere gli ospiti, appena usciti dalla sauna, spalmarsi la neve sul corpo per sentire il fresco.

Nell‘innovativa SPA 3000, ad uso esclusivo degli ospiti dell’hotel AQUA DOME, si diffonde il profumo aromatico delle erbe e dei fiori alpini, nei suoi 2.000 metri quadrati vengono proposti agli ospiti le erbe dell‘Ötztal, minerali, fuoco e acqua, tipici e autentici del territorio. La sauna alle erbe alpine, l’angolo delle tisane così come l’area rilassante della piscina decorata con muschio vero alle pareti, garantiscono puro benessere. Una sauna con cristallo dove sdraiarsi liberamente, lettini idromassaggio e ampi spazi relax si trovano al piano più alto delle terme. Attraverso la grande vetrata, gli ospiti possono lasciare vagare lo sguardo tra le montagne della Ötztal e attraverso gli occhi sperimentare il benessere nel vero senso della parola.

Altrettanto invitante: una sala per trattamenti di coppia, che gli ospiti possono affittare, la confortevole lounge che si snoda attorno al camino con il suo gioco di fiamme, il bar cosi come l’ampia sala relax con belle proiezioni video dell’alba.

Altri punti salienti della SPA 3000 sono le vasche gemelle con l’originale acqua termale di Längenfeld e una sauna finlandese con vista panoramica sulle cime innevate delle montagne circostanti.

E poi, a due passi da AQUA DOME, si scia!

150 km di piste, 34 moderni impianti di risalita e innevamento garantito fanno dell’area sciistica attorno a Sölden il posto più hot delle Alpi, promettendo agli amanti dello sci tanto divertimento invernale. Si parte da quota 1.350 m per salire fino a 3.250 m sulle nevi perenni dei ghiacciai di Rettenbach e Tiefenbach.

Sci & terme

Periodo: 16.11.-22.12.2017 & 17.01.-22.04.2018

Numero di notti: 3 notti in mezza pensione

Skipass per 2 giorni per due giorni di Sölden/Höchsölden, compresa la zona del ghiacciaio**

Skibus gratuito per Sölden

Noleggio sci in hotel (15 % di sconto per gli ospiti dell’hotel)

SnowFitPaket con glucosio, barrette di cereali e mappa delle piste

Mezza pensione „Vital Thermal“ con colazione a buffet e cena con menu di 5 portate a scelta o buffet a tema

Programma d’attivitá nel centro di fitness

Minibar rifornito giornalmente con bevande analcoliche

Parcheggio sotterraneo gratuito e connessione internet gratuita

Arrivo Domenica – Mercoledí

da € 599 per persona



Arrivo Giovedì – Sabato

da € 639 per persona

AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld

Oberlängenfeld 140

6444 Längenfeld / Österreich

Tel.: +43-5253-6400

Fax: +43-5253-6400-480

office@aqua-dome.at

www.aqua-dome.at