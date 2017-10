BENESSERE PER UOMO

Lo fanno moltissimi uomini, in un numero in costante aumento, ma forse la prima volta può essere un po’ imbarazzante entrare in un mondo così ovattato, profumato, umido e intimo come una Spa. Una volta rotto il ghiaccio sarà magnifico essere coccolati da trattamenti pensati apposta “for men”. Ancora meglio in coppia, godendo di trattamenti separati, nuotando insieme in piscina o rilassandosi tra le bolle di una vasca Jacuzzi, oppure facendosi massaggiare simultaneamente in una “suite” appositamente predisposta. Potrete fare questo esperimento in un hotel da fiaba avvolto da un magnifico parco, a solo un’ora di auto da Roma: il Palazzo della Fonte a Fiuggi. D’altra parte Fiuggi ha una storia di benessere che risale ai primi del Novecento. Con le sue Terme di famose acque terapeutiche, rappresenta una scelta ottimale per coloro che desiderano un periodo di relax da abbinare alla cura di sé nell’attrezzatissima Spa dell’hotel.

All’interno di questo albergo maestoso, raffinato, inconfondibile nel suo perfetto stile Liberty, si trova infatti La Fonte SPA di 1.500 mq, che perpetua la lunga tradizione termale dell’hotel proponendo agli ospiti un’offerta esclusiva di trattamenti e percorsi che utilizzano le proprietà naturali dell’acqua di Fiuggi e prodotti di bellezza all’avanguardia, oltre a grande piscina interna riscaldata, Jacuzzi, bagno turco, sauna, sale per trattamenti, zona relax e tisaneria. Per le attività sportive il Palazzo dispone di una palestra, due campi da tennis, wellness trail. Chi ama il golf sarà piacevolmente sorpreso dal Golf Club Fiuggi, sorto nel lontano 1928, il primo in Italia. Le sue 18 buche si snodano su una superficie di 73 ettari e offrono scorci panoramici indimenticabili.

Pacchetto Homme ideal

Trattamento viso Homme Ideal (60’)

Un trattamento viso specifico per rigenerare, detossinare, purificare le pelli maschili. I risultati sono immediati, il viso è levigato e compatto, la pelle vellutata, luminosa e distesa.

Massaggio parziale schiena (25’)

Massaggio decontratturante per alleviare le tensioni muscolari della schiena e della zona cervicale con effetto rilassante e distensivo.

Massaggio plantare (25’)

Massaggio che, secondo la tradizione cinese, conferisce equilibrio al proprio organismo attraverso la stimolazione di determinati punti energetici.

Pacchetto Homme Ideal Euro 220,00 per persona

Euro 299,00 per persona in camera doppia Superior con prima colazione a buffet

Supplemento camera singola euro 50,00

Se non siete a dieta stretta potrete scoprire la gastronomia della Ciociaria. Ogni paese ha il suo prodotto particolare e la sua ricetta tipica. Il territorio offre una vasta scelta di formaggi nonché di salumi artigianali. Vi si coltivano cereali, ortaggi, vigne e ulivi, che danno un eccellente olio extravergine. Ma non mancano prodotti più ricercati, come il tartufo di Campoli Appennino. Tra i vini spicca il Cesanese del Piglio, un antico vitigno rosso tra i più importanti del Lazio. Questi prodotti a km 0 vengono utilizzati dallo chef del Palazzo della Fonte, Francesco Marino, per creare piatti gustosi ma sani, presentati in maniera raffinata. Il Ristorante Savoia dell’albergo, il più accogliente ed elegante tra i ristoranti di Fiuggi, oltre alla cucina mediterranea e alle diete personalizzate, offre anche alcuni piatti particolari, le “Ricette del cuore”, che abbinano una sana e corretta alimentazione alle eccellenze del territorio per una adeguata prevenzione cardiovascolare.

Nel tempo libero si possono scoprire le bellezze artistiche e naturali della Ciociaria: Anagni (detta la Città dei Papi); le Abbazie di Casamari e di Trisulti; il borgo medievale di Fumone; Subiaco.