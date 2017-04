IL BENESSERE PSICO-FISICO INIZIA DAL POSTO DI LAVORO

L’attività fisica, oltre a creare un comprovato benessere psico-fisico, allunga la vita. A confermarlo, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, è Gympass (www.gympass.com/it), il leader mondiale nel settore dei benefit aziendali a favore della salute e della qualità della vita.

Da un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) emerge che gli italiani risultano essere tra i più sedentari di Europa, con il 60% che dichiara di non fare mai sport o attività fisica, contro una media europea del 42%. La sedentarietà è oggi considerata la malattia del nostro secolo. Ogni anno, infatti, in tutta Europa si verificano 1 milione di decessi (il 10% circa del totale) causati proprio dalla mancanza di attività fisica, i cui effetti negativi sono ulteriormente amplificati da fattori come per esempio l’obesità e il fumo. Anche da un punto di vista economico, i costi dell’inattività fisica hanno un impatto importante sulla sanità mondiale: nel 2013 la sedentarietà ha inciso per un valore di 67,5 miliardi di Dollari1.

Ecco allora perché è importante sensibilizzare la cultura del movimento partendo proprio dal luogo dove trascorriamo il maggior tempo della nostra giornata: il posto di lavoro. Incentivare i propri dipendenti a svolgere attività fisica significa non solo avere a cuore la loro salute e il loro benessere psico-fisico, ma anche ridurre l’assenteismo e i costi legati alla salute, stimolare un rendimento maggiore in termini di performance e di produttività, migliorare la creatività e l’umore, oltre che migliorare l’immagine aziendale.

Gympass si impegna a promuovere uno stile di vita più salutare e un corretto equilibrio tra vita personale e professionale, spiegando l’importanza dell’attività fisica e delle sue dirette conseguenze sulla salute.

A proposito di Gympass

Gympass è leader mondiale nel settore del welfare aziendale.

La multinazionale brasiliana, fondata a San Paolo nel 2012, ha avuto da subito la missione di migliorare la salute e lo stile di vita delle persone, fornendo un accesso flessibile a tutti i tipi di sport attraverso il pagamento di un unico abbonamento o di pass giornalieri per le palestre affiliate.

Gympass ha la più grande rete di palestre di tutto il mondo: è presente in 10 paesi con più di 20.000 strutture in 2.000 città differenti. Queste strutture offrono più di 500 attività, tra cui Pilates, Yoga, Zumba, Crossfit etc..

In Italia sono oltre 650 le palestre che hanno deciso di entrare a far parte di questo network.