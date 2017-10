A volte bisognerebbe seguire alla lettera i detti popolari. “L’apparenza inganna” è il filo conduttore di questa bizzarra, divertente, sorprendente commedia in cui il thriller si sposa con le risate e gli equivoci si alternano ai colpi di scena. Un giocatore incallito che dice di volersi redimere, avrà veramente la capacità di farlo o rischia di perdere anche la scommessa con se stesso? Possibile che una pacifica e amabile signora con la passione per le sue piante sempre così rigogliose e per le marmellate fatte in casa, possa venire coinvolta in pericolose indagini di polizia? Riuscirà un imbranatissimo professorino di matematica a schivare colpi bassi e proiettili vaganti? Una bionda avvenente poliziotta con la passione per il make up e delle toilette sexy sarà in grado di usare la pistola al momento giusto?

Si dice che il Teatro sia lo specchio della vita…ma nella vita tranquilla di questo paese di provincia ….Niente è come sembra. Bluff un thrilling comico che terrà lo spettatore con il fiato sospeso.

BLUFF NIENTE È COME SEMBRA

di Cinzia Berni e Diego Ruiz

Carlo Alighiero,Giorgia Trasselli

con Cinzia Berni, Diego Ruiz

Musiche Enzo De Rosa scene Armando Mancini

disegno luci Mirco Maria Coletti

Regia

Carlo Alighiero

In scena al teatro Manzoni (via Monte Zebio 14/c tel. 06.3223634 www.teatromanzoni.info,) dal 26 ottobre al 19 novembre. Orario spettacoli: dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 17-21, domenica ore 17.30, lunedì riposo. Mercoledì 1 novembre ore 17.30- Martedì 14 novembre ore 19, giovedì 16 novembre ore 17-21. Biglietti: intero euro 25, ridotto euro 22.