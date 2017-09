Anna e Hans, infermiera e suo assistente di un vecchio istituto per anziani, sono due anime “bambine” incastrate in corpi di adulti. Intrappolati nel tempo e nello spazio, si muovono tra le stanze e il giardino di quello che era un ex orfanotrofio, come se qui si consumasse tutta la vita, dall’infanzia alla morte, come se non ci fosse luogo più accogliente al mondo di quello che li ha visti prigionieri nell’infanzia.

Dal passato riappare Gertrud, una vecchia signora dai modi gentili; tutto sembra precipitare, il nastro dell’orrore sembra riavvolgersi. Il male è bianco, come il camice di Gertrud, come le pareti dell’ala ovest, la zona delle torture. L’istituto perde dunque i contorni attuali e torna ad essere ciò che era; ricovero crudele di bambini jenisch sottratti alle famiglie, tempio di un progetto di eugenetica capitanato proprio da Gertrud.

Anna, schiava di quel luogo e di un’infanzia dolorosa che non termina mai, riprende con forza le ricerche di Franziska, amica amata di una vita della quale ha perso le tracce molto tempo prima e che cerca ovunque e senza sosta. Ispirato a una storia vera, a settecento storie vere.

Il progetto filmico di “Dove cadono le ombre” nasce da un percorso documentaristico, da una storia vera e sconosciuta che seguivo da quattro anni. Dal 1926 al 1986, in Svizzera tra i settecento e i duemila bambini jenisch (etnia zingara di origine germanica) sono stati sottratti a forza alle proprie famiglie con un unico scopo: cancellazione dell’identità per sradicare il nomadismo. Collocati in orfanatrofi, ospedali psichiatrici questi bambini hanno subito abusi e maltrattamenti. “Il piccolo genocidio svizzero” non ha mai avuto un colpevole: nessuna condanna, non per i medici, non per i politici e i burocrati coinvolti.

DOMENICO PROCACCI e RAI CINEMA

presentano

DOVE CADONO LE OMBRE

un film di

VALENTINA PEDICINI

con

ELENA COTTA, FEDERICA ROSELLINI,

JOSAFAT VAGNI e LUCREZIA GUIDONE

Prodotto da Domenico Procacci

Una produzione Fandango con Rai Cinema

Nelle sale dal 6 settembre

Distribuito da Fandango Distribuzione