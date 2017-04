CAMERA DA LETTO: COMFORT E SEMPLICITA’

Senza dubbio la camera da letto è una delle stanze in cui il comfort riveste la massima importanza. E’ lo spazio più privato che abbiamo, un ambiente accogliente nel quale ci rifugiamo a fine giornata, e forse anche il luogo in cui passiamo più tempo in assoluto. E’ evidente che il letto è l’elemento d’arredo da scegliere con maggior cura. La combinazione migliore è una struttura riciclata, o una in legno ( più calda), o in ghisa ( più creativa). La biancheria, poi, trasforma il letto in un confortevole nido: d’inverno è un piacere scivolare sotto le coperte alla ricerca di tepore. Il lino naturale e il cotone tessuto a mano sono perfetti nella loro semplicità ;le tonalità sobrie sono rasserenanti a differenza delle lenzuola troppo vivaci. Tinteggiando le pareti di colori tenui polverosi, intonati alla biancheria da letto, sarete sicuri di prendere sonno velocemente.

Le tende alle finestre sono indispensabili, ma non sceglietele troppo pesenti. La luce che filtre dolcemente nella stanza è rilassante e ci mantiene in contatto con il ritmo delle stagioni. Tende di mussola o di altro tessuto leggero, drappeggiate su un bastone, sono la soluzione ideale se la vostra casa è esposta agli sguardi.

Il comodino deve avere lo spazio necessario per appoggiare un libro da leggere la sera e una tazza da sorseggiare la mattina ( se siete così fortunati da avere qualcuno che ve la porti a letto!). Perfetto SEMBRO ALTO il Tavolino da parete moderno-retrò di CAOS CREO, il Brand di TERENZI S.R.L. che da cinque decenni nella lavorazione di metalli e plastiche, individua una dimensione reale per esprimere e produrre oggetti di design che si distinguono per originalità e semplicità, valorizzando qualsiasi ambiente. Non guasterebbe un ambiente separato da adibire a guardaroba, ma se non avete una stanza in più, appendete gli abiti in un armadio francese antico. Ora la vostra camera è un’oasi di tranquillità per sonni ristoratori.