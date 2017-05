CAPELLI D’ESTATE: CONSIGLI E STRATEGIE

Il sole è benefico per la nostra salute e i nostri capelli solo se preso a piccole dosi e nelle ore meno calde. In effetti il sole può stimolare il cuoio capelluto aumentando la circolazione sanguigna. Altri agenti atmosferici possono danneggiare i capelli e renderli secchi e fragili. Spesso funzionano un po’ come un filtro assorbente ed è facile che trattengano polveri e particelle di smog.

In vista della prossima estate, quando la chioma sarà sottoposta agli attacchi del sole, è bene dedicarle qualche cura particolare: i trattamenti termali di Emsibeth, il brand che che unisce tecnologia a benessere per un connubio di altissima qualità, offrono rimedi straordinari.

Come 1TH Shampoo Superidratante: l’Acqua Termale purificata in combinazione con un Fattore Idratante che riproduce il complesso naturale NMF (Natural Moisturizing Factor), idrata e disseta i capelli. E’ adatto anche per i lavaggi frequenti. E per ottenere risultati straordinari TH2 Fluido Nutriente stimola il metabolismo del capello rendendoli lucidi con Acqua Termale arricchita con Pantenolo, Aloe Vera e Vitamine C ed E.

Per lo styling, HulaHoop, la linea che si ispira agli anni ’50: Lucidare, modellare, fissare, volumizzare. Con CRYSTAL SHINE CREAM: effetto anti-crespo, protezione e corposità anche ai capelli più fini e spenti. Avete i capelli ricci? SHAPE CURL DEFINER controlla il volume dei ricci proteggendoli dall’umidità. Elasticità e brillantezza assicurati. VOLUME MOUSSE: sostegno ed elasticità per i capelli fini che protetti dall’umidità, lucidi e idratati appaiono morbidi e voluminosi.

Quattro consigli per l’estate:

– Risciacquare o lavare i capelli con lo shampoo per lavaggi frequenti dopo il bagno in mare o in piscina

– Proteggersi dal vento e dal sole con un copricapo

– Rilassatevi in un ambiente montano o di mare dove l’aria più pura migliora lo stato dei capelli

– Non sottoporre i capelli all’azione irritante della sabbia