CAPELLI: REGOLE D’ORO PER UNA MAGNIFICA ESTATE

Estate dunque tanto sole. I nostri antenati lo adoravano come divinità . Gli “adoratori” di oggi potranno riderne perchè sono convinti che il grande astro non abbia più segreti. Ma è sicuramente saggio sapere un po’ più del sole, se vogliamo gustarlo senza danneggiare la nostra salute, anzi favorendola.

Il sole come cosmetico

Chi si espone al caldo bacio del sole lo fa spesso per motivi estetici, per migliorare il proprio aspetto. Perchè siamo più belli al sole?

– Una leggera tintarella rende meno visibili le piccole imperfezioni. La pelle diventa più liscia, più piena e scompaiono piccole rughe e occhiaie

-Il calore favorisce il ricambio cellulare

-I capelli grassi diventano più secchi. Il colore naturale si schiarisce e acquisisce riflessi luminosi

E a proposito di capelli, sapevate che senza il contributo della luce diurna e del sole i vostri capelli avrebbero ben presto un aspetto spento e grigio? Pertanto la vostra chioma vi ringrazierà se passerete più tempo all’aperto…

– Fate tagliare le doppie punte: i fusti robusti dei capelli sono certamente meno esposti ai rischi dei raggi ultravioletti

– Regolate il taglio poco prima della partenza, possibilmente in modo che i capelli possano essere lavati e asciugati senza problemi piuttosto corti oppure sfumati (come il carrè, il caschetto dalla linee morbide a arrotondate)

– Se vi piacciono i colpi di sole non fateli all’ultimo momento: per dare tempo ai capelli di riprendersi prima di essere esposti al sole.

