CAPODANNO A BARCELLONA CON L’UVA DELLA FORTUNA

A Barcellona nel Cenone di Capodanno non possono mancare i chicchi di uva bianca. Il suono delle campane scandisce gli ultimi dodici secondi prima della mezzanotte ed è tradizione mangiare un acino d’uva per ogni rintocco. È il cosiddetto rito delle campanadas, che risale alla fine dell’Ottocento.

Naturalmente l’uva non manca nel menu proposto dall’Hotel Duquesa de Cardona per il Cenone di Capodanno 2017. Con un clima normalmente mite, si può anche fare un brindisi con un bicchiere di cava, lo spumante nazionale prodotto principalmente in Catalogna, sulla terrazza del roof dell’albergo, vista porto e luminarie, prima di fare un giro in Plaça Catalunya o a Plaça d’Espanya per godere dello straordinario spettacolo della Fontana Magica di Montjuic. La fontana venne costruita in occasione dell’Esposizione Universale del 1929 e presenta trenta giochi d’acqua, ognuno dei quali con una sua particolare colorazione, accompagnati dalla musica. L’ultima notte dell’anno, chiamata nochevieja, viene organizzato alla Fontana Magica uno spettacolo con musica in diretta e fuochi artificiali per dare il benvenuto all’anno nuovo. E dopo la noche loca, la notte pazza, è perfetto celebrare l’alba con una tazza di cioccolata calda in cui intingere i churros, dolcetti fritti a forma di bastoncino o di anello, in una delle tipiche granja (latteria) in Carrer Petritxol nel pittoresco Quartiere Gotico.

Menu del Cenone di Capodanno all’Hotel Duquesa de Cardona

Antipasto di frutti di mare con gelatina al Vermut Espinaler

Salmone affumicato con olive nere

Patate parmentier con caviale di muggine

Insalata di aragosta con vinaigrette profumata all’arancio

Filetto di manzo con foie gras

Mousse di torrone di Jijona con crema al limone e liquori

Uva portafortuna

Vini: Gramona Imperial D.O. cava

Bianco: Fenomenal 2011 D.O. Rueda

Rosso: Burberry 2010 D.O. Montsant

L’Hotel Duquesa de Cardona

Situato nel cuore di Barcellona, di fronte al porto e a pochi passi da Las Ramblas e dal Quartiere Gotico, l’hotel è ospitato in un antico palazzo nobiliare del XVI secolo, ristrutturato nel 1850 e recuperato come hotel di lusso nel 2003. Le parti nobili della costruzione e il ristorante mantengono lo spirito e lo stile della struttura originaria uniti ad un arredamento moderno. Dalla sua ampia terrazza – solarium si gode una magnifica vista sul porto, sul quartiere della Barceloneta e sul Porto Olimpico. Un’ampia scelta gastronomica di tapas d’autore, una selezione di piatti cucinati alla brace e il cocktail bar della Terrazza completano un’esperienza indimenticabile per i 5 sensi. 59 camere. Wi-fi gratuito.

Pacchetto speciale “New Year’s Eve Special”: 2 pernottamenti in camera doppia; buffet breakfast; Cenone di Capodanno euro 740 per due persone. Prezzo per la notte supplementare 240 euro buffet breakfast incluso.

Prenotazioni presso info@hduquesadecardona.com

Hotel Duquesa de Cardona

Passeig de Colom, 12, 08002 Barcelona, Spagna

Telefono: +34 932 68 90 90

info@hduquesadecardona.com Internet www.hduquesadecardona.com