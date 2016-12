CAPODANNO NELLA STORIA: CASTELO DI PETROIA

Oggi come mille anni fa. La festa di Capodanno, nell’autentico Castello di Petroia (PG), è un evento unico che si ripete da oltre un millennio e che permette ora di vivere un viaggio speciale nel mondo del Medioevo, immaginando di essere serviti a tavola accanto a grandi signori della storia, come Federico da Montefeltro che in questo elegante maniero che si erge su una boscosa collina sulla strada tra Gubbio e Perugia ha avuto i natali. Nell’antica Sala Accomandugi, che ospita il ristorante tra candelabri, atmosfere antiche e i piatti gourmet dello Chef stellato Walter Passeri, l’ultima cena dell’anno diventa indimenticabile: le pietanze d’autore sono a base di carne Chianina, allevata nella tenuta del Castello, tartufo bianco di Acqualagna e prodotti locali. Allo scoccare della mezzanotte, le mura millenarie si illuminano dei colori dei fuochi d’artificio, per dare il via nello storico salone delle feste alla serata musicale.

Dunque, un Capodanno nella storia al Castello di Petroia, che nel suo borgo medievale riserva 13 preziose camere e suite, in cui godere di una vacanza di fine anno esclusiva. Il 29 dicembre 2016, si può partecipare ad una serata stellare con gli esperti di Astronomitaly, che catapulteranno i visitatori in un viaggio nello spazio tra le meraviglie del cielo d’inverno. A seguire, sarà servita la cena. Il 30 dicembre ci sono i corsi di cioccolato gratuiti. Il 1° gennaio 2017, una degustazione gratuita di olio extravergine di oliva, con l’agronomo Gabriele di Zacomo che racconterà le virtù dell’”Oro de Petroja”, che nasce dagli uliveti che circondano il maniero. Il 2 gennaio, invece, nella Sala degli Accomandugi è allestito un vero e proprio banchetto medievale, con ricette ispirate ai piatti dei secolo XIII e XIV e lo spettacolo a tema “A Principiar” con l’attore Giuseppe Brizi, musica e atmosfere del tempo. La proposta di Capodanno per 4 notti con colazione, cenone di San Silvestro e 2 eventi speciali a scelta (oltre quelli gratuiti) è da 463 euro a persona, con in più il 50% di sconto sul prezzo dell’ultima notte.