CAPODANNO PIROTECNICO IN VAL VENOSTA

C’è tutta la Val Venosta che entra dalle vetrate del Garberhof di Malles (BZ), 4 stelle superior posto in uno dei paesi più assolati e luminosi dell’Alto Adige/Südtirol. Un hotel che è una garanzia e che anche quest’anno si è portato a casa il premio Travellers’ Choice di TripAdvisor, riconfermandosi per la quarta volta consecutiva tra i 25 migliori hotel d’Italia.

Ed è un inverno incantato quello che scorre sull’Ortler Skiarena, il comprensorio intorno a Malles: 15 stazioni sciistiche, i più moderni impianti di risalita, 300 chilometri di piste fino a 3.000 metri – con neve garantita da novembre a maggio – e la possibilità di sciare anche in notturna. Tra le specialità, la vela su ghiaccio sul Lago di Resia, un’attività sportiva che è possibile provare solo due mesi all’anno, dicembre e gennaio.

Per innamorarsi di questa favolosa fetta di montagne, il Garberhof propone un pacchetto Capodanno festoso e accogliente, composto da sette notti e mezza pensione delle delizie, così chiamata perché rielabora piatti della tradizione locale con ingredienti biologici freschi e a km 0, provenienti da un bouquet di agricoltori, casari e produttori della Val Venosta.

Per festeggiare il 2017 in arrivo, poi, un’esclusiva Cena di Gala dell’Ultimo dell’anno, con musica dal vivo, buffet di mezzanotte e fuochi d’artificio. Ma non solo: inclusi nel pacchetto, anche due ingressi a persona al “The Oriental Bath”, l’hamam più grande d’Italia suddiviso in zone secondo i diversi percorsi benessere da seguire, per un’esperienza da mille e una notte.

Il pacchetto, valido dal 25 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017, parte 1.085 euro a persona per 7 notti.

Per informazioni: Garberhof

Strada Statale, 25 – Malles (BZ)

Tel. 0473 831 399

E-mail: info@garberhof.com

Sito internet: www.garberhof.com