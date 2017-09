CARA “PANCETTA SEXY” ADDIO

Sono finiti i tempi della tanto amata “pancetta sexy”, oggi il 54% delle donne punta i piedi ed ammette di preferire l’uomo con la tartaruga. Il gentil sesso si rivela così sempre più esigente e selettivo: non a caso i sex symbol più amati dalle donne come Chris Hemsworth, Ryan Gosling fino o Matthew Mcconaughey, hanno in comune un fisico tonico, ma soprattutto allenato. Ma quali sono i trucchi per avere la tanto desiderata tartaruga? Secondo gli esperti, l’uomo deve saper unire l’attività fisica costante (82%) ad una dieta mirata (75%). E se questo non bastasse, la tecnologia diventa la soluzione ideale: un esempio è la crioadipolisi, trattamento di rimodellamento del corpo che avviene tramite il congelamento del tessuto adiposo in eccesso. Infatti il “raffreddamento” del grasso nella zona addominale e la sua conseguente riduzione, uniti a sport e sana alimentazione, permettono agli uomini di raggiungere risultati sorprendenti.

É quanto emerge da uno studio condotto da Renaissance Lab, l’osservatorio sulle tendenze legate al mondo della medicina estetica, effettuato con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 1.200 donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni e su un panel di 30 esperti di medicina estetica, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate per capire cosa vogliono le donne dagli uomini.

“Negli ultimi anni c’è stato un forte aumento della richiesta di trattamenti estetici da parte degli uomini, in particolare nella zona addominale – afferma il dott. Paolo Giovanni Arca, direttore della Arca Medical Aesthetic di Olbia -. Per ridurre le adiposità localizzate in questa zona del corpo, io utilizzo il dispositivo Cooltech che si basa sulla crioadipolisi, ovvero la riduzione del grasso in relazione alle variazioni di temperatura. Con questo trattamento le cellule adipose vanno incontro ad una cristallizzazione selettiva e così il grasso si riduce. Oltretutto c’è una differenza fondamentale rispetto agli altri trattamenti di body shaping: infatti con una sola seduta si possono già vedere i risultati. Il trattamento di crioadipolisi è indicato per le adiposità localizzate, come nella zona addominale maschile, dove il grasso di deposito è molle. A distanza di 4-6 settimane si iniziano a vedere i primi risultati, che si completano entro i 3 mesi dal trattamento. Ulteriori trattamenti vengono valutati in funzione del risultato ottenuto”.

Ma quali sono le parti del corpo di un uomo che colpiscono la donna? Al primo posto si posizionano gli addominali (64%); belli, scolpiti e tonici, fanno impazzire le donne. Al secondo posto si posizionano i pettorali (52%), che nella maggior parte dei casi vengono allenati dagli uomini solo per finalità estetiche, proprio per l’effetto attrattivo che hanno sulle donne. Infatti, secondo la sessuologa inglese Emily Dubberley, un torace allenato e muscoloso avrebbe un effetto afrodisiaco.

Al terzo posto si posizionano i glutei (45%). Avere un bel sedere non passa inosservato tra il gentil sesso, che apprezza particolarmente quelli pronunciati e ben proporzionati con il corpo. La conferma arriva dalla dott.ssa Pega Ren, sessuologa e consulente della Simon Fraser University, secondo cui un sedere pronunciato sarebbe una vera fonte di attrazione. Al quarto invece si posizionano le spalle (42%), large e scolpite, dove i muscoli sono definiti “dell’amore e delle donne” da Nancy Etcoff, psicologa della Massachusetts General Hospital e autrice del libro “Survival of the Prettiest: The Science of Beauty”.

Ma per quale motivo le donne preferiscono l’uomo con la tartaruga? Secondo il 45% gli addominali scolpiti sono sinonimo di virilità. Non solo, avere un corpo allenato vuol dire condurre una vita sana ed equilibrata (39%). La donna, alla continua ricerca di certezze, apprezza questa propensione salutista. Un corpo scolpito poi, significa condurre una vita attiva (35%) e non sedentaria. Un uomo in forma dà la sensazione di saper sfruttare al meglio il proprio tempo.

Ma quali sono i trucchi per avere degli addominali scolpiti? Innanzitutto bisogna allenarsi costantemente (82%), per aumentare la definizione dei muscoli. Ma per avere un risultato visibile, è fondamentale eliminare il grasso in eccesso nella zona addominale: la dieta (75%) rappresenta il primo passo di questo percorso, ma volte non basta. Gli esperti consigliano allora di ricorrere a trattamenti più innovativi ed efficaci come la Crioadipolisi, del sistema Cooltech, che grazie all’azione del freddo elimina il grasso in eccesso ed aiuta a definire la silhouette già in una sola seduta.

E così gli uomini uniscono attività fisica e tecnologia per raggiungere risultati efficaci, con l’obiettivo di emulare i sex symbol delle donne. Tra i più amati dalle donne, al primo posto si posiziona Chris Hemsworth (42%), diventato famoso nei panni di Thor, iconico eroe della Marvel Comics. Segue al secondo posto Ryan Gosling (35%), meno robusto ma ugualmente scolpito, come dimostra la celebre scena del film “Crazy, Stupid, Love”, dove a torso nudo lascia senza parole Emma Stone. Terzo posto per l’immortale Matthew Mcconaughey (29%), amato e osannato dalle donne non solo per il suo sguardo “bello e dannato”, ma anche per il suo fisico perfetto.

ECCO I 10 SEX SYMBOL DELLE DONNE CON GLI ADDOMINALI SCOLPITI

1) CHRIS HEMSWORTH (42%)

2) RYAN GOSLING (35%)

3) MATTHEW MCCONAUGHEY (29%)

4) ZAC EFRON (28%)

5) CRISTIANO RONALDO (27%)

6) DAVID BECKHAM (22%)

7) MARIANO DI VAIO (19%)

8) CHRIS EVANS (17%)

9) STEFANO DE MARTINO (15%)

10) DAVID GANDY (12%)