CARLA BRUNI PRESENTA FRENCH TOUCH

Sarà disponibile da venerdì 6 ottobre in tutti i negozi tradizionali e in digitale il nuovo album di CARLA BRUNI “FRENCH TOUCH” (Verve Records / Barclay / Universal Music France), una raccolta di cover in lingua inglese prodotte dal leggendario compositore e musicista DAVID FOSTER.

Fin dalla sua giovinezza Carla ha collezionato brani romantici senza tempo, canzoni pop legate a persone, momenti o luoghi, quel genere di dischi, ha raccontato la Bruni, che “Sono stati amore a prima vista, o come dicono i francesi a coup de foudre”.

Il nuovo album conferma il significato del suo titolo: riccamente melodico, caloroso seppur minimale, giustamente giocoso. Tutte le cover raccolte in questo album sono state “ritoccate” con quel French touch impossibile da non riconoscere, cercando di trovare una nuova vita in bilico tra una nuova sensualità e l’appeal del brano originale. Il French Touch è qualcosa di caldo e familiare, di inimitabile come Carla.

È possibile vedere qui http://www.dailymotion.com/video/k2CBJKbg0n4u37nuo7K un mini film che racconta il making of del disco.

Il disco contiene anche il primo estratto “ENJOY THE SILENCE” (https://youtu.be/pm3bPZ6W5fw), una versione intima e nuda del successo del 1990 dei DEPECHE MODE, qualcosa con cui la maggior parte dei musicisti non si confronterebbe, una canzone “che non ha bisogno di una cover”.

La nuova versione ha riportato il brano alla sua essenza, come una semplice danza tra chitarra, piano e la voce fumosa di Carla.

Oltre a “ENJOY THE SILENCE” il disco contiene anche il brano dei Rolling Stones “MISS YOU” (canzone accompagnata da un video diretto da Jean-Baptiste Mondino visibile https://youtu.be/0garcpH0dY4) e il nuovo singolo in radio dal venerdì 6 ottobre “A PERFECT DAY” cover di Lou Reed.

Questa la tracklist completa del disco:

1. Enjoy the Silence

2. Jimmy Jazz

3. Love Letters

4. Miss You

5. The Winner Takes It All

6. Crazy

7. Highway To Hell

8. A Perfect Day

9. Stand By Your Man

10. Please Don’t Kiss Me

11. Moon River

Carla Bruni ha iniziato a scrivere e suonare nel 1997 e il suo primo album “Quelqu’un m’a dit (Someone Told Me) è stato pubblicato nel 2002.

Dopo quel disco la Bruni ha pubblicato altri 3 album, acclamati dalla critica, che hanno venduto oltre 3 milioni di copie nel mondo tra cui “No Promises” (2007) che conteneva adattamenti di poesie di grandi autori inglesi, “Comme si de rien n’était” (As If Nothing Happened) nel 2008 e “Little French Songs” nel 2013.