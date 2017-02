A CARNEVALE LA VACANZA ROMANTIK VALE!

Per il periodo più folle del 2017, emozioni per 2 tra maschere, feste hippy, sorprese gourmet, piste da sci, il relax delle terme e il Carnevale di Venezia. Con i Romantik Hotels & Restaurants.

Carnevale di stile e di gusto all’Alpe di Siusi (BZ)

Nella magia delle Dolomiti e dell’Alpe di Siusi, il Carnevale si festeggia con stile e con piatti raffinati. I capolavori della tavola si uniscono ai capolavori d’arte custoditi tra gli antichi spazi del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), per esperienze da intenditori. Dal 24 febbraio al 3 marzo 2017 è infatti “Tempo di Carnevale al Turm”. Il lunedì grasso si festeggia in maschera con un rinomato menu a tema, ma nella proposta di 4 notti gli ospiti, oltre a soggiornare nella preziosa torre storica, partecipano a 2 cene con menu Romantik di 4 portate o menu di 1001 calorie, vengono accolti con un aperitivo di benvenuto nella cantina dei vini ricavata nella roccia dove brillano alla luce delle candele prestigiose bottiglie altoatesine, tra cui quelle imbottigliate da Stefan Pramstrahler, e partecipano ad una degustazione di grappe. Ricevono inoltre una sorpresa di Carnevale in camera e l’ultima sera sono gli ospiti speciali di una cena di degustazione gourmet con 5 portate e vini in abbinamento. Il prezzo a persona è di 720 euro. (Tel. 0471 725014, turm@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com)

L’arte del Carnevale in Alta Badia (BZ)

La passione per il bello muove la fantasia al Romantik Arthotel Cappella di Colfosco (BZ), in Alta Badia, che non è solo un raffinato albergo circondato dalle Dolomiti, ma anche una galleria d’arte. Dipinti di Guttuso, Paladino, Rotella, Schifano, sculture di Dalì, Pomodoro, solo per citarne alcuni, rappresentano l’esclusiva collezione che accoglie gli ospiti a 1.645 metri di altitudine, ad un passo dagli impianti di risalita della Valle Stella Alpina e il Passo Gardena, circondato dal Gruppo del Sella e il monte Sassongher. Una festa in maschera con aperitivo e musica live è l’occasione per divertirsi in compagnia, assaporando i dolci tradizionali, ma non senza aver assaggiato il wellness del nuovo centro benessere, tra la piscina coperta all’ozono e la piscina all’aperto riscaldata, con lo sguardo sulle piste da sci. La proposta per una settimana per 2 persone è da 1.405 euro a persona e comprende anche la mezza pensione con cena gourmet e un regalo della famiglia Pizzinini a fine vacanza. (Tel. 0471 836183, cappella@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com)

Carnevale non convenzionale alle Terme di Monticelli (PR)

Per una vacanza a tutto relax fuori dalle goliardiche feste carnevalesche, a 10 km da Parma ci sono i trattamenti termali del Romantik Hotel delle Rose di Monticelli (PR), struttura di charme delle Terme di Monticelli, che per Carnevale 2017 invita a 3 giorni di totale benessere. La proposta, in camera doppia con pensione completa, prevede l’ingresso libero alle piscine termali coperte con sauna, bagno turco, idromassaggio e hydrobike. Inoltre, gli ospiti vivono un viaggio tra le terre indiane con l’aromasoul indian da 50 minuti, un originale massaggio che allevia i dolori muscolari, stimolando la circolazione e sprigionando un senso di calore ed energia per l’equilibrio fisico ed emotivo. L’offerta comprende anche una linea ritual scrub da 20 minuti al sale marino ed aromi naturali nell’ambientazione di un cielo stellato tra i suoni di un ruscello, un idro-percorso in vasca kneipp e un idromassaggio salsobromoiodico. In regalo, un pareo delle Terme di Monticelli. Il prezzo è da 395 euro a persona per 2 notti. (Tel. 0521 657425, dellerose@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com)

Nel regno raffinato del Carnevale di Venezia

La regina del Carnevale è Venezia, dove si festeggia con stile in un tripudio di eventi, maschere, sfilate sull’acqua, tentazioni gastronomiche, grandi banchetti, spettacoli teatrali e balli in costume. Per vivere il Carnevale di Venezia in modo indimenticabile, a soli 15 km dalla città lagunare sulla Riviera del Brenta c’è il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Porte (VE), che con le sue preziose stanze dove fu ospitato Casanova, Galileo, Byron e Napoleone, invita ad una vacanza carnevalesca da re. Il pacchetto valido dall’11 al 28 febbraio 2017 comprende 2 notti in camera doppia Superior con set di cortesia Etro, 2 maschere di alto artigianato locale, un sacco di sorprese Carnevale e il programma del Carnevale di Venezia per lanciarsi subito nei festeggiamenti. È compresa la colazione. Il prezzo è da 75 euro a persona a notte e c’è la possibilità di prenotare la cena con festa di Carnevale al Ristorante Margherita. (Tel. 041 4265800, margherita@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com)

Profondamente radicata nella rispettiva regione e plasmata dalla tradizione e dalla consapevolezza della qualità – questo è il senso dell’accoglienza per oltre 200 Romantik Hotels & Restaurants in 10 Paesi europei, che danno il benvenuto ai loro ospiti provenienti da vicino e da lontano. Individualità che sorprende, genuinità che delizia, genialità che cattura – in breve: un atteggiamento molto speciale verso la vita. Maggiori informazioni su www.romantikhotels.com