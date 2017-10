A CASA DOPO IL RUN COMMUTING

Sveglia, spazzolino, trucco, colazione, bacio ai pargoli e via…Il tutto in sette minuti e mezzo. Oggi lottiamo contro la tirannia del tempo durante i tragitti casa-lavoro. Senza troppa fortuna, in realtà. Semafori, pioggia, traffico, scooter che non partono: troppi fattori sembrano condizionare il nostro timing mattutino. E allora, perchè non ribaltare del tutto la situazione? Se andare a lavorare deve essere sempre e comunque una corsa contro il tempo, allora che sia una corsa vera! Proprio così, un’attività fisica che ci accompagni verso l’ufficio, con tanti benefici per corpo, spirito e …portafogli. Questo il principio dei run commuter ( nati nel Regno Unito qualche anno fa e presenti ora in molti paesi del mondo): trasformare il pendolarismo in sport. Vediamone le caratteristice e i vantaggi.

A piedi, di corsa o in bici

I run commuter originali soono corridori, ma ognuno di noi può scegliere la modalità o il percorso più adatto verso l’ufficio.

Si risparmiano soldi

Correre al lavoro, o dal lavoro a casa, permette di risparmiare i costi della benzina o dei biglietti di autobus/metro/ tram.

Salute e bellezza

Correre e pedalare sono attività che fanno bene:mantengono in forma senza particolari rischi a livello muscolare e articolazioni. Insieme alla camminata veloce, fanno bene al cuore e alle vie respiratorie, e servono a mantenere sotto controllo il peso e il colesterolo.

Una carezza all’ambiente

Andare al lavoro senza usare l’auto o la moto ha un impatto positivo sull’ambiente, riducendo le emissioni di anidride carbonica, e sul traffico stesso.

