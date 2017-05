Alberto, Giulio, Luigi e Attilio. Sono questi i protagonisti della divertentissima e altrettanto attuale commedia di Cinzia Berni e Guido Polito diretta da Roberto Fei. In scena dal 31 maggio al 4 giugno Casalinghi disperati vede in scena Andrea Catarinozzi, che ne ha curato anche l’adattamento, Paolo Cordiviola, Valerio Giombetti, Stefano Tomassini.

Tre uomini separati vivono in un appartamento messo a disposizione dal Comune.

Alberto passa gli alimenti alla moglie e ai suoi due figli, Giulio ha avuto una storia tanti anni fa e da questa storia è nato Matteo; Luigi, invece, è mantenuto dalla moglie. I tre hanno comunque trovato un loro equilibrio: giorni per le pulizie, turni in cucina, orari per utilizzare il bagno. A rompere questo equilibrio è Attilio, che piomba in casa dei tre, una sera, disperato, perché cacciato di casa da Silvana, sua moglie. Attilio chiede ospitalità, solo per una notte, ma non sarà così. Il nuovo inquilino è “leggermente” bipolare e per i tre amici sarà la fine della loro serena convivenza e l’inizio di una serie di situazioni tragi-comiche.

Casalinghi diperati

di Cinzia Berni e Guido Polito

adattamento di Andrea Catarinozzi

regia di Roberto Fei

con Andrea Catarinozzi, Paolo Cordiviola, Valerio Giombetti,Stefano Tomassini

scene Alessandro Calizza

luci e fonica Francesca Corso

Teatro Petrolini

via del Rubattino 5

dal 31 maggio al 4 giugno 2017

ore 21.00, domenica ore 18

Biglietti Intero 13€; Ridotto 10€

Per info e prenotazioni 06/5757488 o 329/6993797 o teatropetrolini@tiscali.it