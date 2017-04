IL CASO LAZIO: AZZARDO TRA PATOLOGIA E NOVITÀ

Arrivano interessanti novità nel Lazio dove è stato appena varato il piano regionale tematico dedicato al Gioco d’Azzardo. Aperti su tutto il territorio ben 80 sportelli regionali di informazione e prevenzione, l’obiettivo del Lazio è quello di diventare una sorta di regione pilota sulla lotta al GAP. Questo anno infatti sono aumentati i finanziamenti per il settore no-slot che passa a 14,4 milioni per il 2017-2018.

Dati interessanti per il terzo settore e non solo che riesce comunque a creare interessanti progetti per la lotta alla ludopatia. Contrastare il fenomeno è difficile ma anche con queste azioni economiche si iniziano ad avere ottimi risultati.

Secondo gli ultimi rilevamenti statistici in Lazio si spende parecchio per i giochi di ogni genere, si spenderebbe in gioco infatti oltre 7 miliardi, tra l’altro poi nel territorio insisterebbero almeno 500 sale gioco e non meno di 50mila slot e video lottery.

Attuare il piano regionale comporta il finanziamento di nuove risorse anche sul fondo sanitario regionale che viene ampliato anche grazie al fondo antiazzardo, comunque importante per pianificare azioni territoriali di prevenzione e lotta al fenomeno.

Il finanziamento dei fondi è molto chiaro. Buona parte dei fondi, 9mila, verranno utilizzati per il potenziamento dei servizi sociosanitari e dei servizi per le dipendenze ma anche per azioni didattiche tese alla prevenzione delle patologie che sembrano comunque interessare una grossa fascia di giovani in particolare nelle zone periferiche della Capitale.

Aumentano infatti tutte le attività educative nelle scuole del Lazio e si potenziano persino il numero verde e i centri d’ascolto. Sono poi finanziati corsi e percorsi professionali per operatori del terzo settore oltre che per assistenti sociali e altre figure professionali. Inoltre il piano regionale è teso a predisporre e studiare un marchio “Slot free” per chi rinuncia ad avere una macchinaete videolottery o slot nel proprio locale.

Recentemente il Governatore Zingaretti ha dichiarato che quello studiato dal Lazio è il più grande piano contro il gioco d’azzardo studiato in Italia di contro si tratta della maggiore operazione di marketing tesa a far conoscere il brand `SlotFree’ , marchio ricco di contenuti sociali e non commerciali.

