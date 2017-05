C’E’ QUALCOSA DI NUOVO…ANZI D’ANTICO

Lasciano una scia discreta ma di carattere. Custodiscono i sentori dei boccioli di fiori, di lievi brezze primaverili, di freschi sorbetti ai frutti o caldi abbracci di legni esotici. Tre fragranze per la “nuova” stagione. Sono le Acque di Colonia della linea WALLY 1925, l’Azienda toscana che da oltre 90 anni, nel proprio laboratorio di Montemurlo in Toscana, crea fragranze che conquistano al primo istante.

Tutto comincia nel 1925, a Prato, quando nasce l’Industria Chimica Pratese Colori e Affini (oggi L.C.P.L.A. srl) per volere di Niccola Niccolai. Una bottega/laboratorio che produce il colorante “Rondine” , un’eccellenza distribuita in tutta Italia. Oggi il Brand Wally continua la tradizione profumiera toscana delle “Acque di Colonia” dei primi anni del “900 riproponendo gli stessi prodotti artigianali di allora ma rivisitati secono i dettami della cosmetologia moderna.

Delle sei fragranze “rinate” grazie ai laboratori di ricerca Wally, vi proponiamo Acqua di Colonia Pelle di Spagna: il cuore di cuoio, ginepro, lavanda e note speziate è avvolto da sentori agrumati in unione felice con sandalo e legno di cedro. Una curiosità. Durante il Rinascimento, grazie all’invenzione della stampa si diffusero molti testi in italiano e francese che proponevano ricette di acqua odorose per profumare la biancheria, il corpo, le case. Queste composizioni venivano usate anche per rendere profumati guanti e cinture (all’epoca molto in voga).Intanto la moda dei prodotti profumati raggiunse alte vette e le pelli più fini (dette “pelli di Spagna”) vennero conciate e profumate, entrando così nella composizione di numerose ricette.

Acqua di Colonia Cuoio di Russia. L’interpretazione contemporanea della fragranza mito creata negli anni “20 da Coco Chanel, e secondo Justine Picardie, (biografo di Chanel), l’essenza del suo amore per il Granduca Dmitri Pavlovich di Russia, cugino dello zar Nicholas II. Wally ha immaginato una scia sensuale. Che si apre con note di limone, bergamotto, pino e cumino, svela il suo cuore di fiori teneri e prende corpo negli accordi legnosi di fondo.

Acqua di Colonia Fougère. Una fragranza che crea dipendenza : la sua scia piace agli uomini da più di 70 anni perchè riesce a sedurre con una sfaccettatura ogni volta diversa. In scena note di rosa, geranio, lavanda, in accordo con bergamotto e agrumi , avvolte da legni dolci e ambra grigia.