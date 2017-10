CINQUE TERRE: IL MIO MARE D’INVERNO

Un’idea che è una scelta di puro piacere di vivere: la possibilità di passare l’inverno sul mare delle Cinque Terre. Scelta da intellettuali e artisti, romantica e allo stesso tempo selvaggia, questa parte della Liguria ospita anche La Francesca Resort di Bonassola (SP), che diventa il buen retiro per godersi il meglio del mare d’inverno. Dimenticate l’inquinamento e il grigiore della città, le temperature rigide e il traffico tra le strade: la Francesca Resort propone lunghi soggiorni ad un prezzo forfettario molto interessante.

La formula è questa: si concorda un abbonamento di 25 pernottamenti (con soggiorni minimi di 2 notti) in una delle casette dell’eco-villaggio, tutte vista mare e dotate di ogni comfort, e per l’intero periodo dal 1° novembre 2017 al 4 marzo 2018 resta a vostra completa disposizione! La Francesca Resort si trova in una posizione incantevole: è esposto al sud, il sole che in inverno tramonta sul mare proprio davanti alle finestre e ai balconi, ed è inoltre riparato dalla collina dai venti del nord.

Il microclima è dolcissimo, prova ne è il fatto che i fiori vi sbocciano tutto l’anno, assolutamente ideale per vivere un inverno al sapore di primavera! I prezzi variano in base alla dimensione e alla tipologia delle diverse sistemazioni, si parte da 1500 euro per un appartamento di tipo A, ideale per una coppia; da 2000 euro per una villetta di tipo B, pensata per una coppia con due bambini; da 2500 euro per una grande casa di tipo C, ottima per ospitare due coppie, o una famiglia con i nonni e fino a tre bambini. L’offerta richiede il pagamento in anticipo e non rimborsabile, e consente di utilizzare liberamente gli alloggi assegnati per tutto il periodo.

Il prezzo include biancheria da letto e da bagno, riscaldamento nelle ore programmate, pulizia finale, l’accesso alla spiaggia e a tutti i servizi funzionanti.

Il cambio della biancheria bagno/letto viene effettuato su richiesta come anche eventuali pulizie extra. Cosa aspetti a prenotare il tuo meraviglioso inverno al mare?

Per informazioni:

La Francesca Resort

Bonassola (La Spezia)

Tel. 0187.813911

Ufficio Centrale: via San Marco 24 – 20121 Milano

Tel. 02.6575639 Fax 02.6599301

www.lafrancescaresort.it

info@lafrancescaresort.it