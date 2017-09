CIOCCOLATO CHE PASSIONE!

Eurochocolate è in programma a Perugia dal 13 al 22 ottobre 2017, ma ad Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG) la festa dedicata al prezioso nettare dura tutto il mese di ottobre. Una dolcezza che si sprigiona nel cuore dell’autunno, e che riscalda tutti i sensi. Il cioccolato è sinonimo di trasgressione e nasconde un cuore voluttuoso, la scusa perfetta per concedersi un lungo fine settimana in Umbria, per riscoprire il piacere di viziarsi. E mentre a Perugia si gustano confetti e cioccolatini, tartufi e praline, tavolette e tazze fumanti Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG) propone un soggiorno dedicato al benessere che è un vero tripudio dei sensi. Afrodisiaco, corroborante, tonificante e più di tutto delizioso, il cioccolato è quanto di più piacevolmente gustoso si possa immaginare.

Per celebrare tanta prelibatezza ecco che prima di un trattamento wellness, consistente in un massaggio rilassante, viene servita una buonissima cioccolata calda, un vero toccasana per l’umore! Antico Casale di Montegualandro e Spa propone una notte in mezza pensione, con un massaggio a persona, al prezzo di 260 euro a coppia. Oppure due notti, sempre in mezza pensione e con due massaggi a persona, a 380 euro a coppia. Naturalmente sia la prima colazione che i dessert sono declinati sul tema del cioccolato…

