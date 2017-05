Dopo il grande successo della passata stagione, torna al Teatro Stanze Segrete dal 11 al 21 maggio 2017, uno spettacolo ideato da Riccardo Cavallo: COLETTE E IL MUSIC-HALL. Le musiche sono di Stefano De Meo e le Scene di Oreste Baldini. Con Claudia Balboni, Elisa Carucci, Ughetta d’Onorascenzo, Cristina Noci, Elisa Pavolini. A cura di Claudia Balboni.

“Un cortile di locanda, coro di poveracci. Arriva la carrozza. I personaggi principali scendono a terra. Si ha la sensazione che gli attori e le attrici parlino di tutt’altro che della commedia. Cala la sera. L’orchestra riprende in sordina il coro dei poveracci. Vorrei ritrovare questa atmosfera”.

Jean Cocteau

Lo spettacolo si ispira a “I retroscena del music-hall” di Colette. Colette racconta la sua personale esperienza di artista di music-hall, attraverso le cronache di un mondo variegato e straordinario di figure femminili: ballerine, ammaestratrici di cani, pianiste, attrici di pantomima, habbilleuse … Protagoniste di una Parigi nascosta.

COLETTE E IL MUSIC-HALL, ideato da Riccardo Cavallo, ha per protagonista il periodo magico del music-hall, rievocato attraverso le donne che hanno vissuto come Colette le emozioni della ribalta, le paure, l’allegria e le solitudini.

Lustrini e paillettes, sorrisi ed applausi ma anche la fatica, la stanchezza, la fame, le mille emozioni, le piccole tragedie personali che il pubblico non conoscerà mai: uno sguardo

divertito e malinconico dietro le quinte del music-hall che, all’inizio del ‘900, ebbe il suo periodo d’oro. Di questo mondo, Colette è stata non solo un’attenta testimone, ma soprattutto un’interprete sensibile ed acuta.

“Il music-hall, – scriveva Colette – in cui divenni mima, danzatrice e all’occorrenza anche attrice, fece di me una piccola commerciante onesta e dura. È un mestiere che anche la donna meno dotata impara in fretta quando la sua libertà e la sua vita ne dipendono…”

Colette, pseudonimo di Sidonie-Gabrielle Colette nasce a Saint-Sauveur-en-Puisaye, il 28 gennaio 1873. E’ una delle grandi protagoniste della sua epoca, un mito nazionale: oltre che scrittrice prolifica è stata attrice di music-hall, spesso nuda durante le sue esibizioni, autrice e critico teatrale, giornalista e caporedattore, sceneggiatrice e critico cinematografico, estetista e commerciante di cosmetici. Colette occupa una posizione peculiare nella storia letteraria francese. La sua narrativa si distingue per un’intuizione della vita così com’è, resa attraverso uno stile non retorico e sempre evocativo.

11| 21 maggio 2017

la Compagnia Diritto e Rovescio

presenta

COLETTE E IL MUSIC-HALL

Uno spettacolo ideato da Riccardo Cavallo

Musiche di Stefano De Meo – Scene di Oreste Baldini

Con: Claudia Balboni, Elisa Carucci, Ughetta d’Onorascenzo,

Cristina Noci, Elisa Pavolini

Aiuto Regia Mario Schittzer

Luci e Fonica Daniele Patriarca

Allestimento Luci Giulio Grappelli

Foto e Grafica Manuela Giusto

Costumi realizzati da Rachele Bartoli

Acconciature Trotta

Scenotecnica Alessandro Bocchino

A cura di Claudia Balboni



TEATRO STANZE SEGRETE

Via Della Penitenza, 3

Orari Spettacoli: da Martedi’ a Sabato Ore 21.15 – Domenica Ore 19.00

