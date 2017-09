COME ORGANIZZARE UN VIAGGIO

Il viaggio può essere motivo di piacevoli emozioni, ma anche causa di disagio, ansia e fatica psicofisica, qualunque sia la meta e il mezzo di trasporto scelto. Sicuramente molto dipende dal proprio carattere e dal modo di affrontare gli eventi, ma parte della riuscita di uno spostamento dipende dall’attenzione che poniamo ai preparativi. Dimenticare un documento, rimanere imbottigliati nel traffico a ferragosto senza avere con sé una bottigkietta d’acqua, essere bloccati in un aeroporto straniero perchè in possesso di farmaci considerati illegali, sono tutti fattori che fanno dello spostamento un incubo.

Viaggiare bene si può, seguendo alcuni semplici consigli:

– Stabilite un budget. Se non siete costretti a muovervi per affari, un viaggio fuori stagione permette di risparmiare ed evitare sovraffollamenti su strade e nelle località turistiche

– Abbiate le idee chiare sullo scopo del vostro viaggio: cultura, divertimento o relax?

– Decidete a quale tour operator affidarvi, oppure consulatate i siti internet per ottenere con facilità informazioni su orari, biglietti, pacchetti vacanze, scelta della sistemazione. Come la piattaforma Guest to Guest che vi permette di soggiornare dove volete, semplicemente scambiando la vostra casa. A costo (quasi) zero. Bastano pochi passi per prenotare la casa delle vostre vacanze!

– Prima della partenza, con almeno due settimane in anticipo, definite un calendario di cose da fare e stilate un elenco delle cose da non dimenticare, Prima di chiudere la valigia spuntate voce per voce. Il rischio di scordare qualcosa si ridurrà al minimo.

– Informatevi sulle condizioni climatiche e igienico-sanitarie del luogo in cui intendete recarvi. Valutate eventuali rischi sanitari connessi al viaggio. Il sito www.viaggiaresicuri.it mette a disposizione del cittadino informazioni generali sui paesi esteri. Si tratta di un servizio fornito dal Ministero degli Affari Esteri.

– Informatevi sugli usi e costumi, le attrattive turistiche, gli orari di apertura dei negozi, i costi dei mezzi pubblici del paese che visiterete.

– Preparate i documenti personali e assicuratevi che non siano scaduti.

– Testate la stato di salute dei viaggiatori, specie se dovete recarvi all’estero e viaggiate con anziani e bambini.

– Raggiungete sempre con largo anticipo l’aeroporto, la stazione o il porto per evitare inutili corse e panico da ritardo.

– Non ossessionatevi prima e durante il viaggio; siate flessibili e ottimisti.